Telekino HOY: el pozo ya suma $1.310 millones tras quedar vacante en el sorteo 2454

El sorteo del domingo 15 de noviembre volvió a no tener ganador con los 15 aciertos y el premio mayor sigue creciendo. El Rekino sí repartió premios.

El Telekino realizó este domingo 15 de noviembre su sorteo número 2454, con un pozo que vuelve a acumularse tras quedar vacante en la categoría máxima por quinta semana consecutiva. Miles de apostadores de todo el país controlaron sus cartones apenas se conoció la grilla completa de números extraídos.

La combinación ganadora del Telekino tradicional fue: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24. Nadie logró acertar los 15 números, por lo que el premio mayor pasa a la próxima jugada.

Los 15 aciertos quedaron vacantes nuevamente, por lo que el pozo se acumula y superará los $1.310 millones para el próximo domingo. En las categorías con premio, en cambio, sí hubo ganadores en todo el país.

Con 14 aciertos ganaron 22 apostadores, que cobrarán $622.220 cada uno. En la categoría de 13 aciertos, 660 jugadores se llevaron $62.606 cada uno, mientras que con 12 aciertos la cifra de ganadores fue de 7.442, con un premio de $19.041 por cartón.

El Rekino, la modalidad complementaria que se juega junto al Telekino, tuvo 16 ganadores con 14 aciertos, que se repartirán $316.871 cada uno. Los números ganadores fueron: 02 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25.

Además, el sorteo por número de cartón entregó cinco premios de $3.000.000 cada uno. Los cartones favorecidos fueron el 199.226, el 218.289, el 739.609, el 742.741 y el 823.383, todos vendidos en Buenos Aires.

Cómo se juega el Telekino

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina. Fue creado en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Los sorteos se realizan todos los domingos y se transmiten en vivo por Canal 9.

Cada cartón tiene impresos 15 números sobre un total de 25 posibles. Quien logra las 15 coincidencias con las bolillas extraídas se lleva el pozo máximo; si nadie completa el cartón, como ocurrió esta vez, el premio se acumula para el domingo siguiente.

Los ganadores tienen tiempo hasta el 9 de diciembre de 2026 para reclamar su premio en las agencias oficiales de lotería, presentando el cartón original. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.

Con el pozo del Telekino ya por encima de los $1.310 millones, la expectativa crece de cara al próximo sorteo, el número 2455, que se jugará el domingo 22 de noviembre con cartón celeste.