Temperaturas extremas: lo que tenés que saber para viajar en auto con más de 35°C

En medio de la ola de calor anunciada por el SMN, los vehículos quedan sometidos a una exigencia muy alta. Los chequeos necesarios antes de salir a la ruta.

El inicio del éxodo turístico de fin de año coincide con una ola de calor extremo que eleva las temperaturas que superarán los 37°C en gran parte del país. En ese escenario, las rutas suelen presentar demoras, tránsito intenso y largas esperas que incrementan el desgaste de los vehículos, por lo que planificar el horario de salida y realizar controles mecánicos básicos se vuelve una medida clave para evitar contratiempos.

Los autos modernos tienen entre sus accesorios un sensor que indica la temperatura a la que está expuesto el vehículo en la pantalla o el cuadro de instrumentos del interior. Esa temperatura no es compatible muchas veces, especialmente en picos térmicos extremos, con la que hay realmente en el aire.

Ese sensor está generalmente alojado en la parte delantera de los autos, a resguardo del viento de frente que se genera al avanzar, de modo tal que la temperatura que indica es la que hay en ese lugar y no la que informa el Servicio Meteorológico Nacional .

Auto. motor

En general, cuando un vehículo queda detenido durante el día expuesto al sol de manera directa, ese sensor suele entregar lecturas alarmantes de calor muy por encima del registro térmico real del ambiente, ya que está dentro de una “caja metálica” (el auto en sí mismo lo es), y porque está muy cerca del piso, donde generalmente corre menos aire. Pero si ese piso es asfalto, el calor es mayor aún por la propia composición del pavimento mismo.

El auto en una ruta caliente

Salir a la ruta cuando la temperatura es mayor a 35°C implica que los neumáticos rueden sobre una superficie mucho más caliente, cercana a los 50°C, ya que el asfalto no sólo absorbe calor, sino que lo irradia también.

Pero, adicionalmente, por el hecho de tener mayor flujo de vehículos transitando al mismo tiempo, la velocidad suele ser menor con detenciones a cero durante varios minutos, los clásicos embotellamientos de las rutas hacia los destinos turísticos que se pueden ver en todo el mundo.

Calor. Ruta. Auto

En esa situación, el motor está en marcha sin aire que entre por el radiador para refrigerarlo, el electroventilador encendido todo el tiempo para suplir esa falta de ventilación y el compresor del aire acondicionado está trabajando sin pausa. Así es como no sólo las cuatro ruedas se ven exigidas al extremo, sino la mecánica general del auto.

Lo que tenés que saber antes de salir a la ruta con calor extremo

-Revisión mecánica: con el fin de evitar problemas en el auto y que esto arruine el viaje, es fundamental hacer una revisión preventiva que pueda atenuar roturas de radiadores, mangueras, cables de electricidad, ventiladores, correas, además de asegurarse de que el nivel de líquido refrigerante del motor es el correcto.

cubierta. Auto

-Los neumáticos: no hay que alterar la presión de inflado de los 5 neumáticos (el de auxilio también) respecto a la indicada por el fabricante del vehículo, que se encuentra en una chapa alojada en algunos de los marcos interiores de las puertas y en el manual del usuario.

En ambos, además de la presión en condición normal, se indica también la presión con carga adicional y ésa es la tabla que se debe respetar.

-Horario de viaje: el otro factor para atenuar el impacto del calor extremo en un viaje es adecuar el horario para salir a la ruta con condiciones menos agresivas para todos.

Calor. Auto

Si es posible, en estos casos se recomienda viajar de noche, cuando las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26°C, o salir a la ruta en las horas previas al amanecer, con valores térmicos similares y con la llegada de las altas temperaturas una vez que ya se recorrió gran parte del trayecto o se está llegando al destino, dependiendo de los kilómetros de distancia que se deban recorrer.

En ambos casos, hay que estar seguros de que funcionen correctamente todas las luces, que se lleva el chaleco reflectivo reglamentario y que las balizas triangulares de emergencia obligatorias están en buenas condiciones.

Otro consejo adicional para quiénes van a conducir es descansar bien en las horas previas, ya que manejar con luz artificial requiere un mayor esfuerzo y concentración que no es compatible con la fatiga física. También es recomendable mantenerse hidratado todo el viaje y no comer alimentos de digestión lenta, porque también generan somnolencia.