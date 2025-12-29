Podrían caer hasta 70 mm de lluvia: alerta por tormentas, ola de calor y fuertes vientos

Casi todo el territorio estará afectado en el último lunes del año por fuertes fenómenos. Se advierte por temperaturas extremas.

Hay alerta por tormentas y calor en la mayoría del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes, posible caída de granizo , y calor extremo.

Según indicó el organismo, estos fenómenos impactarán en una porción mayoritaria del territorio nacional durante la jornada de este lunes 29 de diciembre.

El SMN indicó que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h" , señaló.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

La alerta amarilla por tormentas alcanzará el oeste de Catamarca, Chaco, Corrientes, la mayoría de Formosa, Jujuy, La Rioja, noreste de Mendoza, Misiones, oeste y este de Salta, San Juan, noroeste de San Luis, norte de Santa Fe, noreste de Santiago del Estero y Tucumán.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, este domingo gran parte del país se verá afectado por tormentas.

Las recomendaciones del SMN para evitar mayores inconvenientes en un contexto de tormentas y granizo son:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por calor extremo en ocho provincias

El SMN también emitió una advertencia amarilla por temperaturas extremas para varias provincias.

La alerta alcanzará a Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Desde el organismo afirmaron que esas temperaturas podrían tener efecto leve a moderado en la salud. "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", dice el sitio oficial del SMN.

mapa_temp_extremas (3)

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

alerta smn (23)

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.