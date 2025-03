Temporal de lluvia en Bahía Blanca: para el gobierno de Kicillof es una tragedia

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional, activó la Alerta Roja y desplegó brigadas de la Policía Federal Argentina, personal de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional para colaborar en las labores de asistencia. Asimismo, el Ejército Argentino se ofreció para brindar apoyo en caso de ser necesario.

El @SMN_Argentina declaró alerta roja en Bahía Blanca debido a las intensas lluvias que en menos de 6 h. dejaron más de 200 mm de agua. La situación es crítica: decenas de familias están afectadas. Aquí una serie de videos que me compartió mi colega @Osodealmafuerte pic.twitter.com/wcyyGd86YS — G.G. (@GemaGallardo) March 7, 2025

Más temprano, en Desayuno Americano por América, Bianco había lanzado un fuerte reclamo a las autoridades nacionales por una ausencia en la asistencia en este temporal: "Nación nunca trabaja, no nos han llamado, ni puesto a disposición nada".

“Las veces que les pedimos ayuda no nos la dieron. La urgencia ahora está en Bahía blanca, pero ya mismo me comunico con el jefe de Gabinete para que ponga a disposición lo que tenga del Gobierno nacional. Lamentablemente, no ha sucedido en dos años y medio de gobierno”, expuso en el programa televisivo.

Bullrich encabeza el operativo de emergencia

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó a través de X que envió a agentes de Prefectura, Gendarmería y Policía a Bahía Blanca para mitigar los efectos del temporal y así se creó un Comando Unificado.

"Estoy al frente del operativo en coordinación con la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca. Desde el minuto cero constituimos el Comando Unificado y desplegamos a la PNA, GNA y la brigada USAR de la PFA. La Alerta Roja sigue hasta el mediodía. Estamos firmes, trabajando sin descanso para asistir, contener y proteger a cada vecino en este desastre" publicó la ministra.

Estoy al frente del operativo en coordinación con la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca. Desde el minuto cero constituimos el Comando Unificado y desplegamos a la PNA, GNA y la brigada USAR de la PFA.



La Alerta Roja sigue hasta el mediodía. Estamos firmes, trabajando sin… https://t.co/QV4z24XDLK pic.twitter.com/WHfe9JK64O — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 7, 2025

Un récord histórico

Bahía Blanca registró un nuevo récord de precipitación. Hasta la fecha, la marca imbatible correspondía a marzo de 1933, con 167,6 milímetros. El segundo día más lluvioso de la historia fue en febrero de 1975, con 154,9 mm.

En esta ocasión, en tan sólo 8 horas se registró una caída de 220 mm y la lluvia continuará, lo cual esta marca irá aumentando en el transcurso del día.

La dramática evacuación de los bebés internados en un hospital

El hospital interzonal de Bahía Blanca estaba colapsado este viernes debido al fuerte temporal de lluvia. En las últimas horas, habían caído más de 200 milímetros en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.

La lluvia torrencial inundó varios sectores del nosocomio e incluso hubo que evacuar el sector de internación pediátrica. Las imágenes del traslado de los bebés por parte del personal se viralizaron rápidamente por las redes sociales.

"Hay mucho movimiento y se están reorganizando", indicaron desde el hospital Penna, según declaraciones citadas por Brujula24.