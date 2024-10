Tras la reconciliación de Javier Milei con China, Estados Unidos lanzó advertencias: "Grandes Riesgos"

En la última entrevista con Susana Giménez, el Presidente sorprendió al hablar de una relación renovada con el gobierno del gigante asiático. “ China es un socio comercial muy interesante. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten ”, afirmó el libertario, confirmando su visita la República Popular China en enero próximo para el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Durante la campaña presidencial, su discurso era otro, incluso con fuertes agravios. En diálogo con el periodista Tucker Carlson, Milei había expresado en septiembre de 2023: “Nosotros no hacemos pactos con comunistas. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin (Rusia) no entran ahí. Lula (Brasil) no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”.