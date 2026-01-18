Tras su grave episodio en el volcán Lanín, Christian Petersen volvió al trabajo: "Despacio, volviendo"

El chef compartió imágenes de su regreso laboral tras atravesar una compleja internación que marcó un antes y un después en su vida.

Christian Petersen regresó al trabajo y compartió en redes sociales algunas imágenes tras el grave episodio de salud que sufrió en el volcán Lanín a principios de diciembre.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el reconocido chef “volvió a ponerse el delantal” luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida. El cocinero publicó una foto junto a Sole Martins, manager de Petersen Cocineros, la empresa que conduce junto a su hermano Roberto, a quien definió con afecto como “productora, manager, amiga de mil batallas y socia”.

En la imagen, ambos aparecen concentrados, observando algo fuera de plano. Petersen luce una camisa blanca con las mangas arremangadas, mientras Martins sonríe vestida con una musculosa blanca.

Christian Petersen(1)

La publicación estuvo acompañada por la canción Ser Feliz, del grupo vocal femenino Las Cullen, una elección musical habitual en las historias del chef. El mensaje fue breve pero contundente: “Despacio… Volviendo al trabajo”.

En una segunda imagen, Petersen mostró un plato de pepas de aspecto integral con dulce de membrillo, junto a la frase “pastelería del club”, en referencia al Racket Club.

Christian Petersen(2)

El regreso a su cotidianidad tiene un significado especial, luego del accidente que marcó un antes y un después en su vida. El 12 de diciembre, durante una excursión al volcán Lanín, el chef sufrió una descompensación que derivó en una internación de 25 días.

Fue atendido inicialmente en Junín de los Andes, luego en el Hospital Carrillo de San Martín de los Andes, donde se le diagnosticó una falla multiorgánica, y finalmente trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires. Allí, entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, los médicos lograron resolver favorablemente una fibrilación auricular, el cuadro principal que presentaba.

La reflexión viral de un guía del volcán Lanín por el caso Petersen: "Suben sólo a buscar una selfie"

Después del grave episodio de salud que atravesó el cocinero Christian Petersen al intentar hacer cumbre en el volcán Lanín, la reflexión de un guía de montaña se hizo viral en las redes sociales. "Subir ya no es vivir la experiencia, sino mostrarla", dijo sobre una tendencia que crece en el montañismo y que se convierte en un peligro latente para los que ascienden. "Si estás pensando en subir al Lanín sólo para la foto, frená. Tu vida vale más que una selfie", alertó.

Un guía de "Mirá cómo lo hago", una agencia autorizada para coordinar los ascensos al volcán neuquino, grabó un video con una profunda reflexión sobre el caso del reconocido cocinero y una tendencia que se ve cada vez más en el montañismo, empujada en parte por el turismo masivo y la difusión a través de las redes sociales.

Volcán Lanín.jpg

"El caso Petersen no es espectáculo, es una alarma", dijo y agregó que el fenómeno empezó mucho antes de este episodio, que tomó trascendencia pública por la notoriedad del chef, conductor de distintos programas gastronómicos en televisión.

Para el guía, el incidente con el cocinero desnuda una realidad cada vez más evidente: "La montaña dejó ser camino y pasó a ser escenario, la cumbre se volvió una prueba social y subir ya no era vivir la experiencia sino mostrarla".