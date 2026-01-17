Chistian Petersen mostró como está tras haber pasado un mes en terapia intensiva

El cocinero exhibió parte de su rutina de rehabilitación a través de un video en las redes sociales y tranquilizó a sus seguidores.

Christian Petersen continúa demostrando una fortaleza admirable tras superar el episodio más crítico de su salud . Luego de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva por una falla multiorgánica, el reconocido chef decidió compartir su proceso de rehabilitación con sus seguidores. A través de un video en sus redes sociales, se lo vio entrenando con determinación para recuperar su estado físico. “Recuperando día a día” , escribió el cocinero en su cuenta de Instagram, reflejando su actitud positiva frente a la adversidad.

El accidente ocurrió hace apenas un mes durante una excursión en el volcán Lanín, un evento que puso en riesgo su vida. Las imágenes de su entrenamiento en casa , con el torso desnudo, dejaron a la vista las huellas de la dura experiencia vivida. Sin embargo, su mensaje fue interpretado por sus fanáticos como una señal de esperanza y una muestra de su voluntad inquebrantable. Pese al trauma del episodio, el cocinero se muestra totalmente enfocado en retomar su rutina habitual .

Tras recibir el alta médica, el ex "Gran Premio de la Cocina" regresó a su hogar para continuar con los cuidados necesarios y retomar lentamente sus proyectos profesionales. El proceso de sanación no es solo físico, sino también emocional, y el contacto con su pasión es una parte fundamental. En este sentido, el profesional culinario dio un paso muy significativo al volver a encender las hornallas en su cocina personal.

Para su regreso, Petersen eligió una receta sencilla pero cargada de valor afectivo y nutricional para su estado actual. Lejos de las presentaciones sofisticadas, optó por un clásico reconfortante que compartió detalladamente con su comunidad digital. Preparó una sopa de pollo con fideos, huevo y un toque de quesos seleccionados para nutrir su cuerpo en plena etapa de reposo. “Pollo, caldo desgrasado de pollo, fideos cabello de ángel, huevo 7′”, detalló sobre los ingredientes del plato.

El chef también incorporó quesos cuartirolo y lincoln para darle sabor y cremosidad a su primera preparación casera tras la internación. Este gesto fue celebrado por sus colegas y seguidores, quienes ven en su vuelta a la cocina un indicio de una recuperación exitosa. La transparencia con la que mostró su vulnerabilidad y su posterior resurgimiento lo acercó mucho más a sus seguidores, pese a los rumores que trascendieron en torno a la situación que vivió en el sur.

Christian El huevo y el pollo fueron los principales ingredientes de la preparación del cocinero.

Una segunda oportunidad que quedó reflejada en las redes

La emotiva reflexión de Christian a un mes del problema de salud también subraya la importancia que le otorga a esta segunda oportunidad. El apoyo de su familia y el equipo médico fue clave para que hoy pueda estar cocinando y entrenando en la comodidad de su casa. Este nuevo comienzo implica un equilibrio entre el descanso necesario y su deseo de volver a los medios de comunicación.

Por ahora, el foco principal se mantiene en las rutinas de ejercicios suaves y una alimentación estrictamente supervisada por especialistas. “Paciente: Cris”, bromeó él mismo al autodenominarse en la receta que publicó, manteniendo intacto su característico sentido del humor. El camino es largo, pero los resultados positivos ya están a la vista.