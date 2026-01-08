El primer posteo en redes de Christian Petersen tras ser dado de alta

El famoso chef, Christian Petersen , recibió el alta médica a inicios de esta semana, luego de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva a raíz de una falla multiorgánica que casi le costó la vida. Este jueves, el chef sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su primera publicación en su cuenta de Instagram.

En la foto, cuya imagen central es un plato con dos medialunas, el cocinero saludó con un mensaje simple y optimista: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… a seguir”.

A pie de la publicación, Petersen agregó un emoji de la bandera argentina y la palabra “Medialunas”, un guiño que muchos interpretaron como una referencia a que el producto fue elaborado por él mismo.

image

Sus seguidores celebraron esta publicación, ya que es una señal de recuperación y el comienzo de una nueva etapa para el famoso cocinero, tanto en el plano personal como profesional.

Christian Petersen habló por primera vez desde que le dieron el alta médica

El famoso chef, Christian Petersen, rompió el silencio luego de estar varios días internado luchando por su vida tras sufrir una descompensación mientras hacía una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen, el cocinero comentó que había recibido el alta médica para volver a su casa, pero que no tenía demasiada información sobre lo que le había pasado.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó. Durante la charla con el periodista, agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

image

Sobre los trascendidos de las últimas semanas en torno a lo ocurrido, explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”. En cuanto a los motivos que desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó el cocinero.

Christian Petersen continúa con su recuperación, ahora desde la calidez de su hogar, luego de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva a raíz de una falla multiorgánica que casi le costó la vida. El famoso chef contó con los servicios del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser trasladado desde el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.