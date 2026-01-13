Un hombre volcó en la ruta y estuvo nueve horas atrapado en su auto: la maniobra que lo salvó

Se trata de un reconocido dirigente deportivo, quien vivió dramáticas horas entre pastizales, y sin posibilidad de ser visto desde el camino.

El hombre pasó toda la noche atrapado dentro de su vehículo tras un vuelco en la Ruta 8-

Un dramático episodio tuvo lugar en la Ruta 8 en Pergamino , provincia de Buenos Aires, con un hombre que permaneció casi nueve horas atrapado dentro de su vehículo hasta ser auxiliado.

Se trata del ex presidente del Club Argentino de Pergamino , Carlos Alberto " Coco" Bello, quien vivió horas dramáticas tras protagonizar un grave accidente vial . La víctima estuvo durante toda la noche en su vehículo hasta que fue visto por otros automovilistas.

Según revelaron, Bello sufrió un despiste en la curva de la bajada Fontezuela mientras conducía su Chevrolet Classic de Buenos Aires a Pergamino . El dirigente explicó a medio locales que terminó fuera de la ruta con las cuatro ruedas hacia arriba , oculto entre pastizales, y sin posibilidad de ser visto desde el camino.

pergamino vuelco 9 horas (1)

Qué dijo el hombre que quedó atrapado en su auto

De acuerdo con el diario La Opinión, el hombre de 71 años había sido trasladado al Hospital San José, luego de permanecer varias horas atrapado dentro del automóvil. Pese a lo prolongado del tiempo transcurrido hasta su hallazgo, el dirigente se mantuvo consciente y fuera de peligro.

"Lo más importante era no desesperarme. Pensaba todo el tiempo en mantener la calma, porque sabía que si me desesperaba iba a cometer errores", explicó en diálogo con el mismo medio.

coco bello y un amigo

Luego del vuelco, el ex dirigente deportivo se quitó el cinturón, cortó el contacto y evaluó su estado físico ante los riesgos particulares de su medicación. "Soy anticoagulado", reveló, remarcando así que cualquier herida podría haberle costado la vida.

Pese a los intentos sostenidos de pedir ayuda, la posición del vehículo impidió que sus gritos llegaran a alguien. "El auto no se veía desde ningún lado", señaló. "Cuando empezó a clarear pensé que si llovía el agua me pasaba por arriba, porque el lugar es bajo. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo más", contó.

La maniobra clave que le salvó la vida: "Eso me salvó"

Frente al trágico panorama en el que se encontraba, Bello tomó medidas extremas. Dentro del auto encontró un cuchillo y comenzó a cortar el pasto que rodeaba el vehículo. Así logró asomar parte de su cuerpo por una ventanilla y, usando una gamuza, hacer señas hacia la ruta.

Esa acción fue clave: un camionero advirtió la presencia del auto volcado y dio aviso inmediato. "Iba cebando mate y me vio. Dijo: 'Ahí hay una persona atrapada'. Eso me salvó", relató Bello. Minutos después llegaron los servicios de emergencia.

Tras los primeros auxilios, el hombre fue trasladado al Hospital Pergamino donde finalmente cayó en la cuenta de la traumática experiencia que había vivido. "Sentí que volví a vivir", reconoció.

A partir de la experiencia, Bello recibió casi mil mensajes: "Eso es lo único que te llevas en la vida: el cariño, el afecto. La plata va y viene”. Hoy, alejado del básquet y radicado en Córdoba, subrayó su nueva perspectiva: "Ahora solo pienso en disfrutar la vida, los amigos, la música, la alegría. Eso también te cura".