Un periodista encontró el cuchillo en la zona del crimen del ingeniero

El periodista deslizó que habían hallado el arma "en medio del parque", recorrido en el que también lograron hallar ropa. Lógicamente, el hallazgo generó la sorpresa de los presentes, y otra periodista lanzó críticas a los efectivos policiales.

Asaltado y apuñalado en buenos aires.mp4 El cuchillo hallado por el periodista en vivo durante la transmisión de C5N. A Mariano Barbieri lo apuñalaron para robarle el celular.

“La policía tendría que haber ido antes. No lo puede encontrar Diego Lewen cruzando la avenida Libertador y caminando 4 metros", expresó la profesional. Al mismo tiempo, indicó que "encontró un cuchillo con sangre y una prenda. No solo no relevaron las cámaras sino que tampoco revisaron la zona”.

Unos minutos después la Policía se hizo presente en el lugar de los hechos y el comisario a cargo pidió hablar con los testigos tras el hallazgo del arma. Además, otros agentes armaron un perímetro para poder resguardar la zona de potenciales curiosos. En otro hecho insólito, un encargado de la plaza se acercó con intenciones de cortar el pasto, pero fue alejado por los efectivos.

El comisario habló ante la prensa y justificó la inacción de sus efectivos afirmando que “anoche estuvimos rastrillando y no hay luz acá. Es imposible porque es muy grande, muy extenso”. Aún así, recibió marcadas críticas por la omisión de la prueba.