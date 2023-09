Un policía mató a dos motochorros y a un runner

Según los voceros, ante esa circunstancia, el efectivo policial sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto, tras lo cual los delincuentes comenzaron a emprender la fuga, uno de ellos gritando “disparale, disparale ahora”. A continuación, Lencina efectuó entre 12 y 14 disparos en plena vía pública, situación que derivó en la muerte de los dos sospechosos y del joven corredor que circunstancialmente se ejercitaba en la zona con sus dos hermanos, según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Había cámaras frente al lugar del hecho pero, se informó, se encontraban fuera de servicio.

Los voceros identificaron a los supuestos asaltantes muertos como José Alberto Gallardo (23) y Cristian Legname (29), quienes contaban con antecedentes judiciales y policiales.

En tanto, el chico que hacía running era Lucas Fernando Delgado (21), un estudiante de segundo año de Programación que cursaba sus estudios en la Facultad Regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FTR).

joven runner asesinado tucuman

Los informantes detallaron que, después de ser herido en la parte izquierda de su tórax, Delgado fue trasladado al hospital Padilla, aunque ingresó al centro de salud sin vida.

Los ladrones y su arma de juguete

Fuentes judiciales dijeron que el hecho de que los ladrones hayan portado un arma de juguete no complica procesalmente a Lencina, ya que en ese momento no podía saber si se trataba o no de una réplica, sumado a que uno de ellos arengaba a que le disparen. Por su parte, el abogado del policía, Augusto Avellaneda, afirmó que “se trató de un hecho lamentable” y contradijo la versión oficial al asegurar que “los asaltantes sacaron un arma y efectuaron disparos”.