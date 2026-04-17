Una nena llegó muerta al hospital y su papá se suicidó frente a los médicos: el horror que reveló la autopsia

La investigación avanza tras la información que reveló la autopsia realizada a la pequeña de 4 años.

Una nena de cuatro años llegó muerta a un centro de salud en San José de Pocitos, sobre la frontera entre Argentina y Bolivia. Minutos después, su padre se suicidó dentro del hospital, frente a médicos y pacientes. El caso abrió una investigación por posible homicidio.

Según se pudo reconstruir, el hombre había trasladado a la menor hasta la guardia. Los médicos confirmaron que la nena no presentaba signos vitales , por lo que no hubo margen de intervención. En ese contexto, sacó un arma de fuego y se disparó dentro del establecimiento.

La niña de cuatro años habría sido golpeada en la localidad de Salvador Mazza, Argentina, pero el hombre la llevó al Centro de Salud de Pocitos, Bolivia, donde se confirmó su deceso.

El informe forense determinó que la nena murió por asfixia mecánica, lo que provocó una anoxia encefálica. La causa fue una compresión en la zona torácica y abdominal.

hospital

Además, los especialistas detectaron lesiones previas, compatibles con episodios de violencia ocurridos semanas o meses antes. Este dato resulta central para la investigación en Yacuiba, ya que indica que no se trataría de un hecho aislado.

Los peritos concluyeron que se trató de una muerte homicida, lo que refuerza la hipótesis de violencia sostenida en el tiempo.

Del horror de la muerte de la nena al suicidio en el hospital de Yacuiba

Tras la confirmación de la muerte de la nena, el padre protagonizó un segundo episodio dentro del hospital. En cuestión de minutos, tomó un arma de fuego y se disparó.

La autopsia indicó que murió por un traumatismo encéfalo craneano grave, y el hecho fue calificado como suicidio. La secuencia ocurrió frente a otras personas y dejó sin posibilidad de declaración al principal involucrado.

Este punto complica la investigación, que ahora depende de peritajes y reconstrucciones indirectas.

Investigación en la frontera entre Argentina y Bolivia

La causa quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que analiza el entorno en el que vivía la nena en Yacuiba. Los investigadores buscan determinar si existían antecedentes de violencia o señales previas.

Las lesiones previas detectadas en la autopsia son uno de los ejes del expediente. A partir de ese dato, se intenta reconstruir el contexto familiar y establecer responsabilidades.

Yacuiba.

En las últimas horas, autoridades policiales de la zona brindaron más precisiones sobre el hecho. El coronel Ever Coss confirmó que se trató de un caso de infanticidio seguido de suicidio, y señaló que la intervención de las fuerzas de seguridad se dio inmediatamente después de los hechos dentro del centro de salud.

Según indicó, el personal policial llegó al hospital tras recibir el aviso del episodio y se encontró con una escena ya consumada, lo que obligó a preservar el lugar para el trabajo pericial. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

El jefe policial también detalló que el hecho ocurrió en una zona de alta circulación en la frontera, donde confluyen habitantes de Bolivia y Argentina, lo que generó una rápida difusión de lo sucedido y un fuerte impacto en la comunidad local.

Además, se confirmó que la investigación se centra ahora en reconstruir el entorno familiar de la menor y en establecer si existieron intervenciones previas de organismos o denuncias que pudieran haber anticipado la situación. Con estos elementos, la causa avanza con foco en determinar las circunstancias previas al hecho y en establecer si hubo factores que no fueron detectados a tiempo.

El caso sigue en curso. La investigación se concentra en un punto central: las condiciones de vida de la nena antes de su muerte y los indicios de violencia sostenida.