Video: así se fue el insólito robo de más de 30 latas de atún de un supermercado

Un delincuente quedó grabado por cámaras de seguridad. La policía lo está buscando.

Desde el comercio se dieron cuenta del faltante al revisar las cámaras de seguridad.

En las últimas horas se registró un insólito robo en un supermercado . Un joven ingresó como un cliente normal, pero terminó siendo un delincuente que se detuvo frente a la góndola de latas de atún y comenzó a meterlas en su mochila , creyendo que nadie lo vería.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad del local. En un momento, al notar que otra persona lo miraba con detenimiento, se puso nervioso y una de las latas se le cayó al suelo, aunque pudo recuperarse y seguir con la operación.

Finalmente, el hombre se robó 35 latas de atún que guardó en su mochila. Actualmente, la policía lo está buscando , ya que su rostro quedó grabado con bastante claridad en las cámaras de seguridad del local ubicado en Ramos Mejía , partido de La Matanza.

Un hombre se robó más de 30 latas de atún de un supermercado

Cómo fue el inédito robo de latas de atún

Según las imágenes, al ingresar al comercio el sospechoso mostró su bolso al personal de seguridad para demostrar que no llevaba nada en su interior. Tras la breve inspección, el guardia le permitió el ingreso y se escucha la frase: "Sí, pasá tranquilo".

Ya dentro del local, el joven se dirigió directamente a la góndola de enlatados y comenzó a guardar una lata tras otra dentro de la mochila.

robo de atun supermercado (1)

Para salir sin levantar sospechas, el ladrón aplicó una técnica de distracción corporal: sacó su celular y fingió estar leyendo un mensaje de texto o escribiendo algo importante. Caminó hacia la salida con la mirada fija en la pantalla, ignorando la línea de cajas y pasando por el lado del personal de seguridad con total naturalidad, apostando a que ya lo habían revisado al entrar.

Por supuesto, el robo no fue detectado en el momento. De hecho, las autoridades del supermercado se dieron cuenta del faltante después y, al revisar las cámaras de seguridad para ver qué había pasado en ese pasillo, se encontraron con toda la secuencia.

Intentaron robar un supermercado y quedaron atrapados en un alambrado con púas

El miércoles de la semana pasada un insólito y tenso episodio se registró este miércoles por la mañana en la localidad santafesina de Recreo Sur, cuando una pareja intentó robar un supermercado mayorista y terminó atrapada en el alambrado con púas que protege el predio.

La maniobra fue detectada por el guardia de seguridad, que logró retenerlos y dar aviso a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena poco habitual: ambos sospechosos estaban subidos a un tapial y enredados en el alambrado perimetral que da hacia el sector del depósito.

robo supermercado

El hombre tenía el alambre de púas atrapado en distintas partes del cuerpo, incluso en el cuello y la boca, lo que generó una situación de alto riesgo.

Según informaron medios locales, en medio de la tensión el joven comenzó a amenazar con autolesionarse si la policía no se retiraba del lugar, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

Ante la gravedad del cuadro, se montó un importante operativo policial que incluyó la intervención de un negociador y personal de unidades especiales.

Tras varios minutos de diálogo, los efectivos lograron calmar la situación y, utilizando pinzas y tenazas, cortaron el tejido para liberar a los dos involucrados. Una vez descendidos del tapial, ambos fueron reducidos y trasladados en calidad de aprehendidos.