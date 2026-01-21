Video viral: vieron un "objeto extraño" flotando en la calle y entraron en pánico

Presos del pánico, uno de los chicos comenzó a rezar el Padre Nuestro para calmarse. El particular momento quedó grabado y el video superó los 8 millones de reproducciones.

El "fantasma" en el cielo despertó la curiosidad de millones de usuarios de las redes sociales que vieron el video.

Mientras caminaban de noche, dos jóvenes se toparon con un objeto extraño que flotaba frente a ellos y generó pánico. Todo quedó filmado en un video y rápidamente despertó curiosidad y debate en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral.

El espeluznante momento, que se viralizó en las últimas horas, fue registrado en capital de Tucumán. Allí dos jóvenes no pudieron ocultar su sorpresa ni su miedo. “Nadie nos va a creer lo que estamos viendo” , se escucha decir a uno al inicio del video, mientras el globo se acercaba por una calle prácticamente desierta.

Presos del pánico , otro de los chicos comenzó a rezar el Padre Nuestro para calmarse durante el tenso momento de la grabación.

El video del "fantasma"

En el registro fílmico se pudo observar con claridad el avance del globo, así como el hilo que lo sostenía y su sombra sobre el pavimento. Entre susurros y pedidos de “quedate quietito”, el objeto pasó frente a ellos y luego se fue alejando hasta elevarse.

El video, publicado en TikTok por @eduardosantillan11, superó los ocho millones de reproducciones en pocas horas.

Mientras algunos usuarios compararon la escena con el payaso Pennywise de It, otros también asociaron el contenido de la publicación con un fenómeno paranormal.

Misterio en un campo argentino por un extraño objeto que cayó del cielo

En el mes de septiembre del 2025, un hecho similar alteró la calma de un pueblo del norte argentino cuando vecinos de la zona rural de Campo Rossi reportaron la caída de un objeto metálico de grandes dimensiones que terminó incrustado en un campo privado.

De acuerdo con el parte policial, el incidente ocurrió alrededor de en horas de la tarde en Puerto Tirol, en el este de Chaco. Varios vecinos observaron la caída del artefacto y alertaron a las autoridades policiales, quienes se dirigieron al lugar y entrevistaron al propietario del predio, Ramón Ricardo González (47), quien autorizó el ingreso de los uniformados.

objeto3 Vecinos de Chaco quedaron sorprendidos al ver cómo un objeto metálico cayó desde el cielo e impactó en un campo de Puerto Tirol.

El episodio generó inquietud entre los habitantes y abrió una investigación oficial para determinar si se trata de un fragmento de chatarra espacial.

En el terreno se constató la presencia de un elemento cilíndrico de apariencia metálica. Por protocolo, se convocó al Departamento de Bomberos Metropolitana y a la brigada antiexplosivos de la Policía del Chaco. El área fue rápidamente acordonada con el fin de descartar riesgos de explosividad o toxicidad.

El cilindro mide 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro, y está fabricado en fibra de carbono. Su estructura coincidía con componentes utilizados en tanques de combustible o partes de propulsión aeroespacial, lo que reforzó las sospechas iniciales sobre su posible procedencia.

Las hipótesis sobre su origen

Los especialistas subrayaron que, de confirmarse esta hipótesis, sería uno de los primeros registros de basura espacial en el norte argentino, lo que convierte al hecho en un episodio sin antecedentes en la región.

Objeto extraño. Puerto Tirol, Chaco.

Las fuentes consultadas indicaron que no se descarta un vínculo con operaciones de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk en 2002. Sus lanzamientos con cohetes Falcon y Starship y el despliegue de satélites Starlink generan un volumen creciente de restos que reingresan a la atmósfera.

La mayoría de los fragmentos espaciales se desintegran al atravesar las capas superiores, pero algunos logran sobrevivir y terminan cayendo en lugares aislados. En este caso, la coincidencia de la forma cilíndrica con componentes de propulsión refuerza la teoría de que se trate de un resto vinculado al transporte espacial.