"Todo lo que están diciendo es agregar IVA a una situación que se en un video donde yo no hice nada. ¿Por qué no puedo trabajar más en TV si yo no hice nada? Yo me quedo con mi esposa hoy cenando pizza porque los medios van a ir a buscar carroña, no a mostrar el trabajo que hicimos juntos", aseguró luego de quebrarse al hablar de su pareja.

A su vez, cuestionó moral y profesionalmente a las mujeres que se sumaron a la denuncia en su contra y remarcó que hay "buenos periodistas" que trabajaron a su lado y que hoy son exitosos, "como Romina Manguel y Mercedes Ninci".

"Mi mujer está enamorada de mí, pero me dice que la llamaron para que hable. Muchachos, con mi mujer estamos enamorados desde el 88, cogemos seguido y dormimos cucharita todas las noches y nos acompañamos", expresó Paluch al aire en El Exprimidor.

Por su parte, desmintió haber sido desvinculado de A24 porque "es empleado de la productora Scaramella" y que la decisión fue tomada en conjunto con la productora para, finalmente, darle de baja al programa.

