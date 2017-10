En línea con el testimonio de Ariana Charrúa, las locutoras Federica Guibelalde y Verónica Albanese revelaron los incómodos momentos que pasaron junto al conductor de El Exprimidor, a lo que se sumó el testimonio de una maquilladora de la señal de noticias.

En diálogo con El Tratamiento de la TV, Sofía Rigler confesó: "Viví una situación igual a la que le pasó a mi compañera Ariana. Me pasó dos veces lo mismo, una hará un par de meses, otra hace un mes. Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias, yo tenía buena onda con él. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Ahí, me quedé sorprendida, no me salió reaccionar, y vino un compañero me dice ‘¿vi mal o Paluch te tocó la cola?’ y le dije que sí, que estaba igual de sorprendida que él".

"Al mes me volvió a pasar lo mismo. Ninguna de las dos veces dije nada, pero cuando le pasó a Ariana me lo comentó y me preguntó si alguna vez me pasó lo mismo", continuó la maquilladora. Luego, Rigler respaldó a Charrúa: "A raíz de que están diciendo que el video es dudoso, yo doy fe porque conozco mucho a Ariana, es muy buena compañera. Lo que le pasó a ella no fue sin querer, porque a mí me pasó lo mismo. (…) Después de eso, incluso seguí teniendo buena onda con Paluch, pero me quedó un gusto amargo. La verdad que no quería maquillarlo y que me toque la cola".

LEÉ MÁS

Paluch complicado por una denuncia de acoso

Tras la denuncia, a Paluch lo apartaron del especial de A24