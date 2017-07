Pampita, la nueva conductora de la TV nacional

“Esta es una propuesta familiar, no un programa para mujeres, por lo que tiene un poco de todo: un panel de amigas (Barbie Simons y Ángeles Balbiani), entrevistas, y les damos mucha importancia a las redes sociales”, explicó la modelo.

Asegurando que no está presionada por el rating, la ex de Benjamín Vicuña llamó la atención de los medios chimenteros por la entrevista que le hizo a Chiche Gelblung, quien se quebró al recordar un atentado que sufrió durante la dictadura militar. “Quiero que la persona que viene a mi programa tenga ganas de hablar. Mi propósito es rescatar el lado humano más que el profesional de cada invitado. No se busca el golpe bajo o la agresión, sino un clima distendido”, resumió.