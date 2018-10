Pampita no se apiada y manda a fulminar enemigas

Sin filtro

Ante el panorama que vive Laurita, Pampita intervino y le dejó un terrible consejo para calmar a sus enemigas.

Flor Peña, quien bancó a la modelo por ponerle un 0 a Lourdes en la salsa de a tres, fue en busca de su palabra y mediante una filmación casera le dijo: “Estuviste bien, le pusiste los puntos, pero lamenté estar yo en el medio de la situación”. Sin embargo, no terminó ahí. Para sorpresa de muchos, Pampita terminó aconsejando en el video a Laurita.

“¿Laurita, para que le pida disculpas Lourdes, qué va a tener que hacer?”, preguntó sin filtro Peña a la jurado y, sin vueltas y con mucha suspicacia, Pampita lanzó entre risas: “Le puede poner cero de acá hasta el final”.

La ninguneó

Después de agredirla al llamarla “bolsa de cuernos”, Sánchez le pidió disculpas a Ardohain, quien no sólo rechazó tomar un café con ella sino que también volvió a atacarla. “No vi su pedido de disculpas, habrá que ver con el tiempo si fue genuino”, sostuvo la jurado en diálogo con Los ángeles de la mañana. “El cero no fue por la actitud conmigo, sino por la que tiene con todo el mundo. La violencia verbal es lo que me llama la atención, la falta de límites y de respeto al hablar de otra persona”, concluyó Pampita.