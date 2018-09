Panaderos en jaque: la harina se fue por las nubes y no hay entrega

“En algunos negocios están a 80 pesos el kilo de pan, pero nosotros se las dejamos entre los 40 y los 50 pesos. El comercio también tiene remarcar. El negocio lo manejan ellos. Es así, sino hay un montón de panaderos que se la venden por debajo del costo, me pregunto cómo hacen para seguir”, señaló en diálogo con LU5 el panadero Daniel Pérez.

Además, señaló que para poder mantener los costos deberían vender el pan a unos 60 pesos. “Ahora no tenemos entrega de harina, los molinos entregan poco. La bronca se da porque dicen que mandan harina y no lo hacen. Acá en Neuquén podemos conseguirla a $1200 ó $1300 y en los molinos a 920 pero no te mandan”, reiteró el panadero.

Pérez sostuvo que históricamente el precio de la bolsa de harina era equivalente a los 15 dólares, que debería estar a unos 600 pesos aunque se las venden por encima de los 900 pesos.

El comerciante recordó que esta crisis por la que atraviesa el sector no es nueva. “Somos una pyme que no podemos pensar en reponer una máquina. Hace años que venimos mal. Hace como siete años regalamos pan frente a la municipalidad”, ejemplificó.

Además de los comercios, también les distribuye a las escuelas. “No le puedo decir a una directora que le dejo el pan a 60 pesos porque tienen que administrar la pobreza, le dan 3 pesos por alumno. Uno tiene que colaborar por más que no te cierren los números”, añadió Pérez.

