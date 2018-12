El ex DT de Cipo adelantó la decisión y se bajó.

Pancaldo: "Le agradecí a Independiente, pero no voy a aceptar"

Y al final, Ricardo Pancaldo no será el entrenador de Independiente de Neuquén. El ex técnico de Cipolletti, que en principio iba a tomarse hasta hoy para analizar el ofrecimiento del Rojo, adelantó un día la decisión y confesó a LM Neuquén: “Le agradecí al presidente Gastón Sobisch, pero no voy a ir a Neuquén”.