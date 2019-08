Respecto al deseo de ser padre, Amigorena decía: “Me gustaría tener hijos, pero no empujo el deseo. He tenido la posibilidad y no ha venido. Eso decir, estoy abierto, pero si no viene”.

En su pasado, el galán tuvo varias relaciones de parejas largas, entre las que se encuentran reconocidas actrices, como Mónica Antonópulos y Carla Peterson. Sin embargo, con ellas (luego se convirtieron en madres frutos de sus relaciones con Marco Antonio

Caponi y Martín Lousteau respectivamente) la paternidad se había convertido en una asignatura pendiente para el actor.

Ahora en su última entrevista con la cita publicación, tras desmentir varios rumores, que finalmente eran ciertos, Mike reveló cómo sería en su rol de padre.

“Si viniera un hijo, sería una fiesta. Creo que, en principio, sería un papá atento. También compañero, permisivo y algo estricto a la vez, bastante respetuoso de la autonomía de esa persona y su libertad. Me veo como un padre muy conversador”, aseguró el futuro padre.