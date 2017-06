Papelón y renuncia

“Marcelo Tinelli, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Todo por la culpa de estos dos señores”, dijo la participante en referencia a los miembros del jurado, mientras intentaba sacarle el micrófono a Marcelo Tinelli.

“Hay que rectificarla a la Tigresa”, fue el comentario de De Brito previo a dar su puntaje. Por su parte, Marcelo Polino fue mucho más duro: “Fue muy feo, Tigresa, horrible”.

En cuanto al resto del jurado, Pampita destacó su entusiasmo y le puso un 5. Moria, encargada de dar el voto secreto, aseguró: “Son los primeros que trajeron alegría a este gran show. Me parecés una performática, Tigresa, sos arte pop”.

Apoyo: “Si renuncia La Tigresa, renunciamos todos”, fue el tuit de Jey Mammon.

Firme

A los pocos minutos de su anuncio, la notera de Los ángeles a la mañana habló con a la cantante para saber si se le había pasado el enojo y la Tigresa reafirmó su postura: “Para mí, el debut no fue lamentable porque hice todo lo que me enseñaron... Lo que me enojó fue el puntaje. No me merezco un cero, habiendo dado lo mejor de mí. Me parece una falta de respeto. Renuncié y es una decisión tomada, a no ser que los señores me pidan disculpas públicamente”.

Todavía apenada, la cantante peruana se mostró conforme con su participación: “Yo no la pasé mal. Estoy contenta. Sé que di lo mejor de mí. No soy bailarina ni soy una jovencita... Me puse un reto y lo hice”.

La producción de Showmatch hacía todo lo posible ayer para que Juana Judith Bustos, el nombre real de la artista, siga participando en el certamen.