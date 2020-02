"Ellos venían de un gran momento. De unas seguidillas de muchas victorias y eso te hace estar en otro nivel de confianza. Nosotros por ahí no la veníamos teniendo. No habíamos podido ganar en lo que va del año. Sabíamos que nos iba a costar ganar. Y nos costó tres suplementarios nada más", afirmó.

"Me parece -prosiguió- que la clave estuvo en que nosotros a pesar de ir abajo en el tanteador en algunos momentos fundamentales no perdimos la tranquilidad y la confianza que nos ayudaron a tomar buenas decisiones. Esto nos permitió ir estirando el partido y sacar la victoria que fue muy importante para mantener la localía y la confianza que no lo habíamos podido alcanzar en esta parte del año. Era muy importante ganar para seguir manteniéndonos en la tabla bien posicionados desde la anímico para afrontar lo que se viene", concluyó Oviedo.

La cara opuesta fue Cipolletti que venía de tres victorias al hilo quedando a un punto de los decanos (23). Lucas Romera (2) base y capitán, dijo que pese a la derrota el "balance es bueno porque tenemos al Eric lesionado, que es nuestro goleador junto con Ezequiel Dupuy, quien ayer salió por cinco faltas y, el equipo, respondió muy bien", afirmó.

En los otros partidos de la jornada, Pérfora bajó al líder Sol de Mayo 99-93 y hoy volverán a verse las caras en el Malvinas Argentinas (20:30). El Verde (24) quedó ahora como escolta de los viedmenses a un punto. En el otro partido del viernes Cinco Saltos venció a ADC 86-60.