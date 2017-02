Para el Guinness

Con 90 años recién cumplidos, nada detiene a Mirtha Legrand. La Chiqui confirmó que el 18 de marzo regresará con sus clásicos almuerzos y su ciclo de los domingos, con lo que seguirá por cuarto año consecutivo en El Trece.

“Es un milagro haber llegado a esta edad. No pensé que iba a llegar tan lejos ni a esta edad. Yo quería ser artista y conocida”, contó el día de su cumpleaños.

En cuanto a su estado vital para seguir trabajando, afirmó que la seducen su profesión y su programa. “Vivo en función de mi programa. Me gusta el éxito. Quiero tener éxito en lo que emprendo. En la vida no hay que tener miedo. No tomo remedios, no voy al médico. Me encanta hacer televisión”, contó Mirtha, que en 1968 comenzó el ciclo Almorzando con las estrellas por Canal 9. El programa adoptó luego el nombre Almorzando con Mirtha Legrand, y a partir de 1973 se lo vio también un año por Canal 7, El Trece y América.

“Yo pienso que es un récord en la televisión argentina y tengo que estar en los Guinness. Además, no tengo panel ni nada. Desde el primer día fue un éxito”, fueron las palabras de Mirtha en 2016 cuando cumplió 48 años con su programa.

Flores: Nacho Viale, productor del ciclo, aseguró que Sigue siendo la mejor conductora de la Tv.