El pasado 21 de mayo el gobernador Omar Gutiérrez confirmó el pago de los salarios adeudados a los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), pero el conflicto no se terminó allí. Los trabajadores siguen sin producir y no saben cuál será el destino de la fábrica. Además, aseguran que los salarios de mayo no están asegurados.