Para monja argentina, María no era virgen

España

Un escándalo se generó en la Iglesia en España tras las polémicas declaraciones de una monja argentina en un programa de televisión. Se trata de la religiosa Lucía Caram -recordada por sus fuertes críticas a la ex presidenta Cristina Kirchner-, quien ahora dijo que la Virgen María y San José tenían una relación de “pareja normal”, que implicaba “tener sexo y tener una relación normal de pareja”.

El domingo, en el programa Chester in love, Caram aseguró que “la Iglesia durante mucho tiempo ha tenido muy mala relación” con el tema del sexo, y lo tuvo “un poco bajo la alfombra, y no era un tema tabú sino un tema que se consideraba sucio, oculto, y era la negación de lo que yo creo que es una bendición”. En el caso de la Virgen María, dijo que entiende “que realmente sea muy difícil de creer, de asumir, el tema de la virginidad de María, y encima a San José, para demostrar que no había nada, normalmente lo dibujan viejo y con barba”. Y agregó: “Yo creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal. Y lo normal era tener sexo y tener una relación normal de pareja”.

“Entiendo que sea muy difícil de creer el tema de la virginidad de María. Yo creo que ella estaba enamorada de José y que era una pareja normal. Y lo normal era tener sexo”. Lucía Caram Lo dijo en un programa de TV de España

Para Caram, la Iglesia debería “haber presentado a María y a José de otra manera, y entender que es una relación madura de amor que se abre a la vida y que es capaz de gestar y secundar un proyecto de liberación, de salvación”.

Las declaraciones de Caram generaron un escándalo en España. En un comunicado, el Obispado de Vic la desautorizó sin nombrarla. Afirman que “desde sus inicios” siempre ha formado parte de la fe de la Iglesia la creencia de que “María siempre fue virgen y que esta verdad de fe fue recogida y proclamada por el Concilio II de Constantinopla, siendo el primer dogma mariano y compartido por los cristianos católicos y ortodoxos”. Sostuvieron que las declaraciones de la religiosa “no se ajustan a la fe de la Iglesia”, lamentando “la confusión” que se haya podido crear “entre el pueblo fiel”. Por su parte, José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, sí se refirió directamente a Caram en un mensaje publicado en su perfil de Twitter. “El Obispo de Vic lamenta las declaraciones de Sor Lucía Caram en un canal de TV y confusión producida en los fieles”, escribió.