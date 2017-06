"No puede conducir algo a lo que no pertenece", dijo el mandatario y agregó que por fin está siendo coherente con lo que dice.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que Cristina Kirchner "ya no forma parte del peronismo" a partir de la conformación del frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, razón por lo cual consideró que la ex presidenta "no puede conducir algo a lo que no pertenece".