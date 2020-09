Paro virtual docente: "Hay un gran destrato hacia la educación"

Sin embargo, también se refirió a los grandes problemas que afrontan en el día a día para mantener el vínculo con los alumnos en medio de la pandemia: “No solo hay compañeros que están sobrecargados de trabajo, ya que hay alumnos que no tienen docentes asignados por Educación, sino que nos encontramos con una gran dificultad para sostener el ida y vuelta con los estudiantes por los graves problemas de conectividad”.

Los números que manejan desde ATEN son alarmantes. En el interior de la provincia sólo un 12 por ciento tiene la posibilidad de acceder a las clases virtuales. Incluso la capital neuquina presenta grandes problemas de conectividad, ya que sólo el 18 por ciento lo hace sin inconvenientes.

“Entendemos que la Salud es la prioridad hoy en día, pero nos preocupa la dificultad para sostener el desarrollo de la educación en este contexto y no vemos por parte del Gobierno Provincial soluciones”, resaltó Guagliardo.

Como entienden la difícil situación sanitaria de la provincia es que no van a marchar presencialmente para evitar contagios, pero sí realizan el paro virtual para hacerse escuchar. “Si no se toman medidas ahora cuando termine la pandemia vamos a encontrar una brecha de desigualdad que no se va a poder solucionar”, aclaró a LMN el dirigente.

Además de las dificultades de conectividad, está la situación económica del país y la falta de negociación en cuanto a los salarios. “No solo estamos con salarios viejos y desactualizados, sino que el aguinaldo, que lo pagan en tres cuotas, está atrasado”, se quejó Guagliardo.

Es por eso que desde hasta el próximo viernes 25 se da la medida de fuerza en toda la provincia, en busca de encontrar soluciones a la delicada situación de la educación neuquina. “No podemos normalizar este destrato y desinterés hacia la educación porque es preocupante”, concluyó Guagliardo.