Pata Villanueva en grave estado, pelea por su vida

Pata Villanueva se encontraba disfrutando de sus vacaciones en su casa en la Barra, Punta del Este, hasta que un terrible accidente doméstico cambió drásticamente su vdescanso. El sábado se cayó de la escalera y sufrió una fractura de cráneo. Por suerte, no perdió el conocimiento y logró alertar a unos vecinos, quienes llamaron al servicio de emergencias médicas, luego de atenderla la trasladaron al Sanatorio Cantegril.

La noticia del accidente de la ex modelo se hizo pública rápidamente. El doctor Elbio Paolillo, director de la clínica ubicada en el departamento de Maldonado, explicó que el estado de salud de la Pata Villanueva “es delicado producto del fuerte traumatismo de cráneo sufrido”.

“Se le diagnosticó un fuerte traumatismo intercraneal del tipo subdural. Y esto determinó su inmediata intervención quirúrgica”, explicó el profesional que atiende a la ex modelo. Y contó que la operación se realizó en la madrugada de este domingo, con el fin de aliviar la tensión producida por el impacto que recibió en la cabeza.

MJYERZ7NEZC73FQ7OKQFMNEGKA.jpg

Finalmente, Paolillo explicó que Pata Villanueva se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del sanatorio, “a la espera de su evolución”. Pero señaló que cuadro era bastante preocupante, dado que se trata de una paciente de 69 años de edad y que su situación era “grave”.

Al ser notificados del accidente, los hijos de la ex modelo, Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, realizaron los trámites correspondientes en la Cancillería para poder ingresar a Uruguay, que debido a la pandemia del coronavirus cerró sus fronteras. Llegaron en un vuelo privado al aeropuerto de Laguna del Sauce y se acercaron al sanatorio dónde no les permitieron el ingreso por no haber realizado la cuarentena correspondiente.

t_5e712587819a4dca9109e975b17c0200_name_Base_redaccion_sub_00_07_40_12_Imagen_fija347.jpg

Así que primero decidieron esperar en el domicilio familiar, pero luego volvieron a hacer el intento de entrar al nosocomio en compañía de su abogado, el doctor Alejandro Balbi. “No tenían la autorización para entrar a la clínica, pero les dijimos que por razones humanitarias por lo menos tenía que bajar un médico a explicarles cuál era la situación de su mamá. Y así lo están haciendo con uno de los hijos, no con los tres. Fue un mal entendido”, contó el letrado y, finalmente habló sobre el estado de salud de Pata Villanueva, “lo único que nos han informado es que es muy delicado, se encuentra en serio peligro de muerte”.