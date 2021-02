Día de los Enamorados: el romántico video de Abel Pintos

Embed

“(La paternidad) a mí me provoca una sensación de libertad. No hace mucho tiempo me preguntaban al respecto de la libertad y yo decía que no es una única cosa, que es una sensación. Y la paternidad para mí viene a ser uno de los símbolos de la libertad”, le dijo Abel Pintos a Infobae, en una entrevista realizada un mes antes de que naciera Agustín.

Abel y Mora se conocieron después de un show que el cantante dio en octubre de 2013 en Resistencia, la capital chaqueña. Desde el flechazo, no se separaron más y comenzaron una relación que, por mucho tiempo, se mantuvo en el más hermético de los secretos. Recién en 2019, y siempre vía Instagram, Abel reconoció estar de novio cuando se dispuso a contestar las preguntas por partes de sus seguidores. En enero de 2020, publicó por primera vez una foto junto a ella, que también incluía a Guillermina. Los tres estaban de espaldas a la cámara pero de frente al mar: “Al infinito y más allá”, rezaba la postal.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLQdiT_rswb%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKi9XyjWTOgD9nj7gBxiDrAjntPZAgP7ELnIsvKhO9UZCboyyTuI1AP76R3LfXl27eEMgNv8rTr3B77AP6qbsqognMZCNgkZBAn8tTrHeZAp1ahJONEGGsvZCtgESPAqWdyW6zFezAeZBEzatx5CzopnsMH0PkQ4gZDZD View this post on Instagram A post shared by Abel Pintos (@abelpintos)

“Nosotros comenzamos a vivir juntos en noviembre del año pasado. Y realmente nos hemos sorprendido mucho de cómo este curso intensivo de convivencia nos encontró y no nos generó ningún tipo de incomodidad. Y desde lo práctico y demás tampoco tuvimos ningún inconveniente”, dijo en la misma entrevista respecto a cómo la pandemia los acercó todavía más.