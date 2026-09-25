Alojamiento a cambio de subir contenidos a las redes, la tentadora propuesta de un hostel de Puerto Madryn

Es un voluntariado para quienes puedan hacer fotos, videos y textos. Además, para el trabajo hay que salir a conocer atractivos cercanos. Los requisitos.

Alojamiento gratis a cambio de subir contenidos a las redes, la propuesta de un hostel de Puerto Madryn.

Un hostel de Puerto Madryn busca voluntarios dispuestos a colaborar con la generación de contenido para redes sociales a cambio de alojamiento gratuito en plena temporada de avistajes de ballenas, en uno de los centros turísticos más convocantes de la Patagonia y el país.

La propuesta pide 24 horas semanales de trabajo , distribuidas en unas cuatro horas por día, dejando suficiente tiempo como para hacer lo que plazca en el resto del día, además de una jornada libre.

Según se informa en la plataforma Worldpackers , uno de los sitios web que conecta a anfitriones y viajeros que quieran intercambiar habilidades y trabajo por alojamiento, quienes se postulen tendrán que encargarse de la producción de contenido audiovisual del establecimiento.

Esto implica, básicamente, sacar y editar fotos, grabar y editar videos, y mantener actualizadas las redes sociales del hostel ubicado en la popular ciudad de Chubut.

También deberán escribir y publicar textos sobre su propia experiencia de voluntariado, e información sobre el alojamiento que acompañará las publicaciones.

Para hacer imágenes y subir contenidos a las redes del hostel, los voluntarios deben visitar atractivos turísticos típicos de Puerto Madryn.

El material que se les pide está enfocado en mostrar tanto las instalaciones como los atractivos cercanos, entre ellos la naturaleza y la fauna típica de la zona costera de la Patagonia.

Para eso, el hostel habilita el recorrido de distintos espacios y alojamientos, con lo cual la propuesta está orientada a combinar trabajo y paseos por lugares cautivantes.

Qué da a cambio el hostel de Puerto Madryn

A cambio de esas tareas, los seleccionados recibirán una cama en habitación compartida sin costo y desayuno incluido durante toda la estadía.

El paquete también contempla acceso a internet, cocina equipada y lavadero para uso diario.

Como beneficios adicionales, la propuesta suma bicicletas gratuitas, descuentos en restaurantes, tours y excursiones, y el traslado hasta el alojamiento.

Quiénes pueden postularse y cuánto hay que quedarse

Para poder postularse es necesario tener entre 18 y 40 años, hablar español de manera fluida y manejar un nivel de inglés intermedio.

La convocatoria no exige experiencia previa en fotografía, video o manejo de redes. Según declaran, el perfil buscado es principalmente creativo y con ganas de generar contenido.

Snorkeling con lobos marinos, otra de las actividades turísticas de Puerto Madryn.

La experiencia tiene una duración total de 15 días y admite distintas modalidades de postulación.

Puede aplicar una persona sola, una pareja o una dupla de amigos que quiera vivir la propuesta en conjunto.

Una tendencia que crece

La oferta de alojamiento ocasional y en algunos casos también vivienda permanente a cambio de empleo en lugares cercanos a destinos turísticos de la Patagonia se viene consolidanddo como una tendencia, por lo general a través de plataformas online dedicadas específicamente a este tipo de intercambios.

En Camarones, un pintoresco pueblo costero del sudeste de Chubut, pocos kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, un ecoalojamiento turístico también busca voluntarios a cambio de vivienda y comida.

En este caso, en el sitio Worldpackers se explica que quienes lleguen a un acuerdo para ser voluntarios en el establecimiento deberán trabajar un total de 30 horas por semana, distribuidas en seis días y en dos turnos diarios.

A cambio, los que apliquen y sean recibidos obtendrán el lugar donde dormir, tres comidas diarias, y un día libre a la semana.

Además, la permanencia mínima pedida es de 25 días, bastante más extensa que la de Puerto Madryn.