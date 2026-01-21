Cayó una banda chilena de "abrecoches" que robaba con inhibidores en distintas ciudades de la Patagonia

La Policía los interceptó tras una persecución en Puerto Madryn. Están acusados de intentar robar autos estacionados con inhibidores de señal.

Tres ciudadanos chilenos fueron detenidos en Puerto Madryn acusados de integrar una banda dedicada a abrir autos estacionados con inhibidores de señal y robar pertenencias. La Justicia dictó prisión preventiva y sospecha que ya habían cometido este tipo de delitos en otras ciudades patagónicas.

Según la reconstrucción oficial, el aviso inicial se dio a través de cámaras de seguridad de la ciudad de Madryn en donde se vio a los sospechosos merodear coches estacionados mientras los "tanteaban".

Cuando la policía llegó al lugar e intentó identificarlos, subieron al auto y arrancaron la fuga. Hubo maniobras bruscas —incluido un giro en “U”— y, en plena huida, arrojaron elementos por la ventanilla: mochilas y equipos de comunicación que quedaron secuestrados para peritajes.

La persecución se extendió por distintas calles hasta que el vehículo fue interceptado en Albarracín y Juan B. Justo. Ya en la requisa en sede policial, los investigadores encontraron una suma cercana al millón de pesos en efectivo. Los detenidos son dos hombres de 25 y 32 años y una mujer de 29.

Cómo robaban los autos

Los detenidos intentaban robar pertenencias de autos estacionados usando inhibidores de señal, un método que apunta a impedir el cierre centralizado cuando el conductor traba el vehículo con el control remoto. Es decir: el auto parece haber quedado cerrado, pero en realidad no lo está, lo que facilita el hurto sin forzar puertas ni romper vidrios.

Screenshot_40 Los delincuentes quedaron detenidos con prisión preventiva.

Durante la persecución se habría descartado un equipo tipo “handy” vinculado a este tipo de maniobras. Por el hecho, la fiscalía impulsó la investigación y la jueza interviniente dispuso la prisión preventiva, mientras se analizan los elementos secuestrados y el recorrido previo del grupo.

Sospechas de otros hechos y el dato que miran hacia Bariloche

Además del caso en Madryn, los investigadores trabajan con otra línea: los tres habrían llegado desde Bariloche y se analiza si podrían estar vinculados a robos de características similares en esa ciudad. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal pidió informes para confirmar antecedentes penales y posibles pedidos de captura en Chile, que dieron resultados positivos.

En la audiencia de control, la fiscal Romina Carrizo y el funcionario Gastón Alcucero solicitaron la prisión preventiva para garantizar el desarrollo del proceso, y desde la órbita judicial remarcaron la coordinación con el sistema de monitoreo como clave para detectar a tiempo este tipo de delitos.

Así funcionan los robos con inhibidores

Según explican los especialistas, delincuentes no se limitan a robar dinero o bienes; su objetivo también incluye la obtención de las llaves del domicilio. Si encuentran documentos que revelen la dirección del propietario, los asaltantes aprovechan para vulnerar la seguridad del hogar, aumentando de forma alarmante el riesgo y la gravedad de este tipo de delitos.

Los inhibidores operan bloqueando la activación de alarmas y el cierre centralizado en autos y camionetas, impidiendo que los mecanismos de seguridad se activen de manera natural. Asimismo, estos dispositivos pueden obstaculizar el cierre automático de portones eléctricos, extendiendo su aplicación delictiva a otros ámbitos y generando mayores riesgos en diversos entornos residenciales y comerciales.

Desde la perspectiva de Strix, empresa especializada en rastreo vehicular, aproximadamente un 25% de las denuncias por robo se asocian a hurtos en el interior y cerca del 20% involucran el uso de inhibidores. Estas cifras, aunque aproximadas, se obtienen a través de rigurosas auditorías en los vehículos recuperados, lo que permite entender mejor el alcance de este delito.