Chubut: creyeron que había sufrido un paro cardíaco pero fue un homicidio

Un peón rural fue hallado sin vida en la estancia donde trabajaba, en la provincia de Chubut . En principio, al encontrar su cuerpo, la primera hipótesis que se manejó fue que había sufrido un paro cardíaco , ya que en el lugar no había señales de una muerte violencia. Pero poco después otro hombre confesó que lo había matado de un disparo accidental.

Un grupo de trabajadores de La Serrana, otra estancia de la zona, alertó a la policía para comunicar que llevaban varias horas sin poder establecer contacto con uno de sus compañeros, con quien se habían comunicado por última vez el domingo anterior.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar y cuando llegaron, encontraron a la víctima accidentada Cuando los agentes se hicieron presentes en el lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin vida, en el camino a la estancia La Piedra Guacha.

Chubut: la confesión que cambió todo

La primera hipótesis que manejó la policía fue la de que el trabajador rural había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba a bordo de una motocicleta, ya que lo hallaron caído junto al vehículo y las características de la escena encontrada coincidían con esa posibilidad.

Pedro Quilodran, víctima de un homicidio accidental en Chubut.jpg Pedro Quilodran, víctima de un homicidio accidental en Chubut.

Horas después, una confesión cambió el rumbo de la investigación. Un hombre de 66 años que, según medios locales se identificó como Carlos Llaipén, se presentó en la Comisaría para decir que él era quien había matado a Quilodran.

El hombre que admitió el crimen contó que el domingo, cerca del mediodía, le había disparado de manera accidental al peón rural, con su carabina calibre 22, provocándole la muerte.

En el mismo acto de admisión del hecho explicó que no había podido dar aviso de lo ocurrido a las autoridades debido a que no había señal telefónica en la zona, por lo cual no tuvo manera de comunicarse.

Detenido y acusado de homicidio

Desde la Policía de Ricardo Rojas se dio aviso al Ministerio Público Fiscal. En el lugar de los hechos se constituyó el fiscal de turno de Sarmiento,que dispuso la detención y traslado del acusado por presunto homicidio. También se apersonaron agentes de la Brigada de Investigaciones y Criminalística de esa localidad

A la vez, la Policía procedió al secuestro del arma involucrada en el hecho y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para que se le realizara la autopsia.

Mientras tanto, en las redes sociales empezaron a surgir las publicaciones amigos y familiares del peón rural expresando su último adiós, con mensajes de despedida y de condolencias.

”Mis condolencias a toda la familia. Q.E.P.D. Pedro Segundo Quilodran”, escribió Ale Olivares Reynoso, acompañando la publicación con dos fotos de la víctima.