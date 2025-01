Chubut: el recuerdo de otro joven héroe que murió ahogado luego de salvar a dos nenes que se llevaba el mar

Era un día de mucho oleaje , y en ese momento no se podía entrar al mar . Además, no había guardavidas . Nada importó: fue más fuerte el compromiso de Matías , quien sin pensarlo, se tiró al agua y nadó junto a un primo hasta la complicada rompiente que tenía atrapados a los dos menores.

La emergencia se presentó a 80 metros de la delegación municipal de Playa Unión, en el denominado sector Nº 5 de los guardavidas, que en ese horario no cumplían funciones, ya que trabajaban sólo a partir de la tarde.

Cuando llegaron hasta los pequeños, lograron ayudarlos y ambos pudieron salir del mar, al igual que su improvisado compañero de salvataje, quien logró volver a la orilla con ayuda de dos policías que, ante el imprevisto, se acercaron al lugar.

El único que no quedó a salvo fue Matías. Cuando intentaron rescatarlo a él, ya casi no le quedaban fuerzas para luchar contra la corriente. Quienes estaban con él vieron impotentes cómo el bravísimo mar de aquel día se lo llevó.

Gensana-monolito-ok.jpg El monolito que recuerda a Matías Gensana en Playa Unión.

El cuerpo fue hallado recién 10 días después por un pescador, en un sector ubicado al norte del balneario, conocido como “Los Palos”, en la zona de las canteras.

La noticia de su muerte generó tanta congoja en la comunidad del balneario como admiración por la entrega de un joven que, hoy, es recordado en un monolito sobre la costanera, a la altura del lugar donde dejó la vida por ayudar.

Otro homenaje, 12 años después

Este viernes, a 12 años de aquella tragedia, el intendente de Rawson, Damián Biss, encabezó otro homenaje al joven héroe, cumpliendo con lo que ya se ha convertido en una tradición: una suelta de flores en el mar, en el lugar donde Matías dejó todo para ayudar a los dos nenes. En el acto en su memoria, estuvieron presentes sus familiares.

Además, el cuerpo de Guardavidas de Playa Unión le dedicó un emotivo homenaje en sus redes sociales.

“Matías Gensana dio lo más preciado que tiene un ser humano: la vida. Lo hizo salvando la vida de un niño, honrando, de esa manera, su vida y su desaparición en un inmenso ejemplo de amor al prójimo”, escribieron para resaltar su valentía y compromiso con el prójimo.

Gensana-homenaje.jpg Suelta de flores en el lugar donde Matías Gensana dio la vida para salvar a dos nenes que se ahogaban en el mar.

No es, por supuesto, la primera vez que lo recuerdaqn. Mucho antes, el 2 de abril de 2013, apenas unos meses después de la tragedia, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner valoró su ejemplo durante un acto que se realizó en Puerto Madryn, en conmemoración de la Guerra de Malvinas.

Minutos antes, la mamá de Matías le había podido contar el acto de heroísmo de su hijo. “No lo dudó un instante y se lanzó con su primo al mar y salvó a los nenes. Me estaba esperando su madre. Qué inmenso ejemplo de amor al prójimo. Me vienen a la memoria las palabras de (el ex presidente) Néstor (Kirchner), 'A la historia pasan los que se la juegan, no los que especulan”, valoró en su discurso transmitido por cadena nacional.

Por entonces trascendió que Gensana era militante de La Cámpora, en la que también se convirtió en un símbolo de compromiso y cada 3 de enero es recordado con mensajes en las redes sociales y una foto suya que lo muestra envuelto en la bandera de la agrupación K.

En 2020, cuando se puso la placa que lo recuerda en Playa Unión, fue por iniciativa de un concejal radical. Y en la conmemoración, que también incluyó la suelta de flores en el mar, estuvo presente el intendente de Rawson, Damián Biss. Su ejemplo, presente en la memoria colectiva de Chubut, trasciende los límites de la política y es ampliamente reconocido. Este viernes, hubo una muestra más.