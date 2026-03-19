Chubut: Torres propuso que concejales y diputados no cobren para que solo ocupe cargos "la gente de bien"

Dijo que instruirá a sus candidatos a intendente para que lo implementen en todos los distritos de la provincia . ¿De cuánto son los haberes de un legislador?

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres, abrió las puertas a una polémica al proponer que los integrantes de la Legislatura provincial y de los concejos deliberantes de todos los municipios de la provincia ocupen sus cargos ad honorem.

Torres dijo que elevará la propuesta para que sea incluida en las plataformas electorales que lleven los candidatos a intendente de su espacio político en 2027.

“Hago la propuesta pública a todos los intendentes de la provincia. Que los Concejos Deliberantes sean ad honorem y que la gente de bien de los pueblos sean concejales porque tienen vocación de servicio. Lo mismo podemos hacer con la Legislatura”, dijo el mandatario en una entrevista con la radio LU20.

Chubut: legisladores y concejales por arriba del gobernador

“Alguno va a salir a decir que eso es elitista. Hoy no hay nada más elitista, casta, que alguien que gana 11 millones de pesos por estar en una banca y pasan diez vecinos por acá y no saben quién es”, exageró el gobernador pero no demasiado.

El último dato público sobre los haberes de los diputados de la Legislatura provincial -donde Despierta Chubut, el espacio político de Torres, tiene mayoría absoluta con 14 de las 27 bancas- es de julio de 2025 y en ese entonces cobraban un sueldo de bolsillo de $5.329.465.

La Legislatura de Chubut aprobó la eliminación de fueros Legislatura de Chubut. Los salarios duplican el del gobernador.

Así y todo, la suma está muy por arriba del salario del propio Torres que, según la información publicada en el sistema de Sueldos de la Administración Pública de Chubut, es actualmente de $2.785.061.

En lo que respecta a los concejales, en la ciudad de Esquel, por ejemplo -la única de todas las ciudades principales de la provincia donde los sueldos son públicos-, los haberes netos de bolsillo parten de $2.526.322,49.

Mientras los haberes de quienes ocupan una banca en un concejo deliberante dependen de la normativa de cada municipio, en lo que respecta a la Legislatura, el jefe provincial reconoció que “hay cuestiones legales” que podrían limitar la propuesta. “Pero también puede ser”, afirmó.

El gobernador dijo que de este modo se les pondría freno a prácticas especulativas dentro de la política. “Cuando se acercan las elecciones les agarra el síndrome de ‘¿qué voy a hacer después?’ y empiezan a negociar cargos”, señaló.

Dardos al presidente del PJ

Torres puso su idea en agenda en el contexto de una pelea con Gustavo Fita, presidente del PJ de Chubut y diputado provincial, después de que este criticó la gestión actual diciendo que “desde hace tres años solo hace una venta de humo y genera expectativas audiovisuales, pero que cuando uno va a la realidad, no hay nada”.

La respuesta de Torres fue encendida. Aseguró que Fita “en su vida ha pagado impuestos” y les costó “muchos impuestos a todos los chubutenses”.

“Soy humano, me puedo equivocar, pero todo el mundo sabe quién es Nacho Torres y de qué vive mi familia. Nadie sabe de qué vive Fita. Supuestamente es viajante, yo no lo vi laburar en su vida. Nos salen carísimo esas maratones que anda corriendo por el mundo. La pagamos todos los chubutenses, y no aporta nada", insistió el gobernador.