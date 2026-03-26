Cierre del casino de Esquel: dictan la conciliación obligatoria y deben pagar los sueldos

La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la medida por 15 días y así obliga a la empresa a abonar la totalidad de los haberes del mes a los 50 empleados.

El casino de Esquel lleva días cerrado "por tiempo indeterminado", pero el Estado provincial decidió intervenir para evitar que esa situación derivara en un conflicto laboral sin salida. La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó una conciliación obligatoria que congela la situación por 15 días y obliga a la empresa a pagar los salarios completos a los 50 trabajadores del establecimiento, incluso sin que presten tareas.

La medida la confirmó el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate , quien explicó que el objetivo es abrir una instancia de negociación entre las partes. "Decidimos generar una medida administrativa de conciliación obligatoria, lo cual durante los próximos 15 días va a retrotraer la situación", señaló el funcionario.

Durante la vigencia de la conciliación, ninguna de las partes —ni la empresa ni los trabajadores— puede tomar decisiones de manera unilateral.

El mecanismo busca ordenar un escenario que quedó marcado por la incertidumbre desde que el personal no pudo ingresar a sus puestos de trabajo.

Sobre la garantía salarial, Zárate fue contundente: "Durante lo que dura la conciliación obligatoria los trabajadores deben percibir la remuneración al 100% cuando estén sin trabajar."

El cierre que sorprendió a Esquel

El detonante de esta intervención fue el cierre abrupto del casino, operado por la empresa Trewelyn S.A. en la ciudad cordillerana, una de las más importantes de la zona de montaña de Chubut y de las más turísticas de la Patagonia.

El cese de actividades fue anunciado sin fecha de reapertura y tomó por sorpresa tanto a los empleados como a buena parte de la comunidad local.

Los responsables de la firma, junto a su contador, convocaron al personal a una reunión para informar sobre la situación económica del establecimiento y definir los montos de las indemnizaciones.

Máquinas del casino de Esquel El cierre del casino de Esquel contrasta con el impulso que había tomado apenas un año atrás, cuando se relanzó con nuevas máquinas y un programa de shows musicales.

Hasta el momento, no consta en el Boletín Oficial de Chubut ni en organismos nacionales ningún pedido de quiebra ni apertura de concurso preventivo.

El contraste resulta llamativo si se considera que apenas un año atrás el casino apostaba al crecimiento, incorporando nuevas máquinas y organizando shows musicales en vivo para captar más público. Sin embargo, la actividad fue deteriorándose hasta que el cierre se precipitó de forma repentina, sin que los propios empleados lo tuvieran contemplado.

Una clausura por menores en el casino

Este no era el primer episodio crítico que atravesaba el establecimiento. En enero de este año, personal de Inspección Municipal clausuró el local por al menos 48 horas después de detectar la presencia de cuatro menores de edad —tres de 17 años y uno de 14— dentro de la sala de juegos.

El titular del IAS - Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, advirtió en ese momento que "se aplicará la mayor pena en multas". El sindicato Aleara, que nuclea a los trabajadores del sector, también se pronunció y exigió que los empleadores que incumplan la normativa "sean fuertemente sancionados".