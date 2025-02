Comodoro Rivadavia, sacudida por un asesino de perros: dicen que ya mató "entre 20 y 30"

Según dicen, ya hubo denuncias contra el agresor pero la Policía no puede intervenir porque no hay ninguna instrucción judicial al respecto ni orden de allanamiento de su vivienda.

Bella, la perra de Victoria, que la rescató de un basural, se salvó por milagro de ser una de las víctimas fatales del asesino de perros.

“Para el Día de la Madre, en octubre, se me escapó porque hacía calor”, relató la vecina.

“Ella y el otro perro de la familia estaban acostumbrados a irse a bañar al mar, porque justo detrás de casa hay un callejón que da al mar.

perra murió en el balneario de valentina Un barrio de Comodoro Rivadavia denuncia que hay un asesino de perros. (Foto ilustrativa).

“Estaba mi pareja con mi papá afuera, desarmando el auto y escucharon el disparo, y el grito de la perra. Vino toda ensangrentada”, agregó.

Balas y un cerco electrificado

“Llamé a la policía, vino criminalística, hice la denuncia pertinente, llevamos a la perra… Gracias a Dios, por un milímetro, me dijo el veterinario que no le agarró, no alcanzó a agarrarle el corazón. La cosieron y está bien”, recordó.

Para el compañero de Bella no hubo tanta suerte. “El jueves pasado se me escapó el perro porque hacía calor y se iba seguramente a mojar al mar, porque agarró por el callejón que agarran para ir al mar, y en ese callejón la única casa que está es de esta persona”, explicó Victoria.

“El perro no volvió. Mi pareja salió a buscarlo y lo encontramos muerto al costado del paredón de este hombre”, afirmó.

“Primero nos dijeron que podía haber sido atropellado. Revisamos las cámaras de seguridad: el perro nunca salió a la calle, nunca se fue para la calle principal, sino que agarró para el callejón. Otro veterinario nos dijo que al parecer el perro se había electrocutado”, dijo Victoria.

También aseguró que el animal muerto tenía “una marca en la pata, que le falta la piel, como una quemadura”.

“Obviamente, para constatar esto, tenemos que hacer una autopsia y sale más de 500.000 pesos”, se lamentó.

Además se quejó de que la Policía no le tomó la denuncia porque “es un canino muerto” y ella no tiene “pruebas de que esta persona haya electrificado el cerco”.

“Les dije que se acerquen y miren, pero me dijeron que no tienen orden de allanamiento. Cuando la tengan, recién ahí van a poder proceder y entrar al terreno de esta persona para constatar si tiene el cerco electrificado o un arma”, explicó. “La policía ha venido -insistió- pero ellos no pueden accionar porque no tienen la orden de un juez”.

El pedido de todo un barrio de Comodoro Rivadavia

Según contó la vecina, los de sus perros están lejos de ser los únicos casos en el barrio.

“La semana pasada había un boxer en el portón de la casa de él y después apareció flotando en el mar. Después hablé con otra vecina a la que le mató un caniche. Me dijo que un día de viento el perro se le escapó con el portón abierto, lo buscaron y lo encontraron. Increparon a esta persona y él dijo que sí, que él lo había matado, que perro que se cruce por enfrente del portón de él, lo va a matar. La amenazó a la chica y ella no hizo la denuncia”, indicó.

“Quiero que la Policía actué, que la Justicia actué como corresponde, nada más. A mi perro no me lo va a devolver nadie”, reclamó la vecina.

“Lo que pedimos es que alguien nos escuche como familia -continuó-, que alguien nos pueda escuchar y pueda accionar de una manera en que esta persona responda frente a las situaciones que ha cometido. Hablando con los vecinos, son más de 20 o 30 perros los que ha matado. Me parece que es injusto”.