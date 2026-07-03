Un tribunal de Chubut rechazó el pedido de restitución presentado por el propietario. Para la Fiscalía, el equino corría peligro de muerte.

En un fallo inédito, le quitaron la tenencia de un caballo al dueño que lo maltrataba.

En una sentencia sin antecedentes en materia de protección animal, la Justicia de Chubut rechazó el pedido del propietario de un caballo para que se lo restituyeran y dispuso manenerlo bajo guarda en un predio perteneciente al área de Fauna Urbana de la Municipalidad de Esquel .

La resolución judicial tuvo su origen en una denuncia por maltrato animal realizada en la localidad chubutense de Gualjaina .

En una audiencia de revisión jurisdiccional, un tribunal revisor rechazó los planteos del propietario del caballo y respaldó el fallo de primera instancia dictado por el juez Jorge Richeri que convalidó la postura sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

La sentencia ratificó que el caballo René es un "ser sintiente" y un sujeto de derecho no humano y mantuvo la guarda preventiva del equino en Fauna Urbana, donde continúa su recuperación tras haber sido rescatado en un estado crítico.

El abogado del dueño de René había reclamado la restitución inmediata del animal, con el argumento de que el Código Civil y Comercial lo considera un bien mueble sujeto al derecho de propiedad privada.

Las imágenes del antes y después del caballo René que presentó la Fiscalía de Chubut.

La Fiscalía consideró, por el contrario, que el caso debía analizarse desde la perspectiva de la protección animal y no únicamente desde el derecho patrimonial.

Estaba sin agua ni comida

El 22 de abril pasado, vecinos de Gualjaina presentaron la denuncia que llevó a que Raúl le fuera quitado a su dueño.

En la Comisaría de la localidad avisaron que un caballo permanecía desde hacía meses sin alimentación ni agua, en condiciones extremas de abandono.

Al día siguiente se realizó un allanamiento y el animal fue trasladado al predio de Fauna Urbana, en Esquel.

Allí se le realizó a René un examen veterinario oficial que confirmó la gravedad del estado del caballo, que presentaba un cuadro severo de desnutrición, con marcada prominencia ósea y un estado corporal crítico.

En base a esos y otros datos, la Justicia le otorgó la custodia administrativa del animal a la dependencia de Esquel.

La sentencia de la Justicia de Chubut

El 7 de junio se dictó la primera sentencia, en la que el juez Richeri consideró que el caballo era “sujeto de derechos”. Esta decisión fue apelada por el dueño de René.

Semanas más tarde, durante la audiencia de revisión, la fiscal María Bottini y la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato insistieron en su postura original y sostuvieron que la intervención de las autoridades fue indispensable para preservar la vida del animal.

“Solo se puede ser cruel con un sujeto que tiene capacidad de sufrimiento”, indicó Bagnato, y postuló que, en la causa judicial, el caballo era el “sujeto pasivo y víctima”, de acuerdo con la ley nacional 14.346 de protección animal.

Bajo guarda en Esquel

La Fiscalía subrayó que, de no haberse dispuesto el rescate, René probablemente habría muerto a raíz del abandono.

Asimismo, señaló que la propia ley que sanciona el maltrato animal reconoce al animal como víctima del delito, por lo que no puede ser considerado únicamente un objeto como indica el Código Civil y argumentó el dueño de René.

Los jueces también tuvieron tuvo en cuenta el desinterés previo atribuido al imputado, quien, según expuso la Fiscalía, no respondió a los requerimientos realizados por las autoridades municipales antes del secuestro del animal.

De tal modo, entendió que mantener a René bajo el cuidado de Fauna Urbana en Esquel constituye una medida cautelar necesaria para garantizar su recuperación y evitar que continúe la situación de maltrato investigada.