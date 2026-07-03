La apertura de la temporada oficial en el centro de esqui de Esquel será en los próximos días. Todas las tarifas de acceso y alquileres de equipos.

La Hoya: qué importante beneficio pierden los pases para esquiadores y visitantes en 2026.

La secretaria de Turismo de Esquel , Marcela Mathon , adelantó que es inminente la apertura de la temporada de esquí en el centro La Hoya , de la provincia de Chubut , que aunque no tiene fecha definida será cerca del feriado del 9 de Julio, y confirmó que los pronósticos de nieve son buenos.

"Estuvo nevando en la montaña, algo que es muy bueno porque se producen las nevadas en forma paulatina y va enfriando la superficie, y eso es alentador porque a medida que va cayendo la nieve se va acumulando bien”, indicó la funcionaria municipal.

“No es bueno cuando cae toda la nieve junta y en poco tiempo la perdemos”, explicó, pero dijo que no es lo que ocurriría esta vez en la zona de Esquel y agregó que para este viernes 3 de julio había “un buen pronóstico de nieve” que esperaban “para el mediodía aproximadamente".

Cuándo empieza la temporada en Esquel

"La temporada la esperamos con lo mejor, no solo con la llegada de la nieve y todo lo que es el centro de esquí La Hoya, sino con todas las alternativas que tiene el invierno en la cordillera", le dijo Mathon al streaming Seta TV.

Los pronósticos de nieve son auspiciosos para esta temporada en La Hoya.

Respecto de la apertura oficial de las actividades de esquí y snowboard, Mathon aclaró que "todavía no está la fecha de la apertura oficial”.

“Generalmente es en julio, cerca del feriado del 9 de Julio, cuando arrancan las distintas vacaciones de invierno de diferentes provincias de nuestro país", indicó, y confirmó que, “sujeto a estas condiciones de nieve”, se daría durante los primeros días de este mes.

Un cambio en las condiciones de los pases

La secretaria de Turismo explicó que se mantiene la preventa de pases “desde hace varios meses” para “que la gente vaya organizando sus gastos".

Aclaró, eso sí, que este año las entradas no tendrán el beneficio del que gozaron años anteriores por el cual, si no había nieve, la validez del pase se trasladaba al año siguiente.

Esquel: se viene la temporada de esquí y snowboard en La Hoya.

“En la página están todos los detalles y las condiciones de la compra de estos pases anticipados", informó y advirtió que el beneficio sí continúa vigente para quienes tengan tickets sin usar de 2025: “Los que tuvieran pases del año pasado este año los van a poder utilizar".

Los precios en La Hoya

Las tarifas para ingresar y realizar actividades en La Hoya, según figura en la página oficial de preventa del centro de esquí son las siguientes:

Pase diario esquiador : $100.000 (con acceso a todos los medios habilitados, desde la apertura al cierre).

: $100.000 (con acceso a todos los medios habilitados, desde la apertura al cierre). Pase diario peatón: $20.000 (incluye un ascenso y un descenso en la telesilla Las Lengas).

$20.000 (incluye un ascenso y un descenso en la telesilla Las Lengas). Alquiler de esquíes : $61.000 (gama sport), $75.400 (gama alta) y $ 55.000 (junior). Los precios si se alquila por dos o tres días ($55.000, $67.500 y $49.000 por día, respectivamente) y también por cuatro días ($51.000, $62.500 y $45.500).

: $61.000 (gama sport), $75.400 (gama alta) y $ 55.000 (junior). Los precios si se alquila por dos o tres días ($55.000, $67.500 y $49.000 por día, respectivamente) y también por cuatro días ($51.000, $62.500 y $45.500). Alquiler de snowboard: $69.000 (gama sport), $82.000 (gama alta) y $ 62.500 (junior). Los precios si se alquila por dos o tres días ($62.000, $73.000 y $56.000 por día, respectivamente) y también por cuatro días ($57.500, $68.000 y $52.000).

$69.000 (gama sport), $82.000 (gama alta) y $ 62.500 (junior). Los precios si se alquila por dos o tres días ($62.000, $73.000 y $56.000 por día, respectivamente) y también por cuatro días ($57.500, $68.000 y $52.000). Espacio de juegos infantiles: $40.000 (medio día) o $80.000 (día completo).

"Un montón de actividades"

Mathon destacó las actividades que puede ofrecer Esquel en invierno más allá del esquí.

"Pensar en la cordillera desde las vacaciones de invierno, hay un montón de actividades en ambientes que pueden tener nieve o no, y que son muy divertidas", indicó

Remarcó, en ese sentido, que Esquel y sus alrededores ofrecen paisajes únicos durante todo el año, con opciones que van desde caminatas y paseos en familia hasta propuestas gastronómicas y culturales.