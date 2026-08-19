Como no llegó a entrar y fue detenido por la policía, el episodio fue considerado una contravención y habilitó una sanción de carácter reparatorio.

Fue a la escuela de su hijo con un cuchillo "para reclamar" y sólo le imponen un resarcimiento: qué debe hacer

Un padre que se presentó armado con un cuchillo en una escuela de Chubut llegó a un acuerdo con la Justicia para evitar ser juzgado, a cambio de aceptar un resarcimiento por su amenazante acción .

Según lo convalidado, ahora deberá donar útiles escolares a una institución pública como forma de reparación.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía luego de encuadrar el hecho como una contravención al Código de Convivencia Ciudadana.

El hombre se había presentado en la Escuela Nº 790 "21 de Enero" de Puerto Madryn con un arma blanca entre sus prendas, después de enterarse de una pelea entre su hijo y un compañero de curso.

En ese momento, fue demorado por la Policía y el cuchillo quedó secuestrado de manera preventiva.

Cómo se decidió la sanción

La clave para que el hombre no fuera a juicio estuvo en el encuadre de su conducta como una contravención y no como un delito.

Esto habilitó una salida alternativa a la vía penal tradicional, que se orientó por un lado a asistir a los menores en conflicto y sus familias; y por otro a que un episodio negativo de violencia escolar terminara llevando a una acción positiva.

De este modo, como parte de la respuesta institucional al episodio, se estableció una medida de reparación que contempla la donación de material escolar a un establecimiento público.

La sanción fue dispuesta por la Fiscalía luego de encuadrar el hecho como una contravención al Código de Convivencia Ciudadana.

El procedimiento estuvo a cargo del funcionario de fiscalía Blas Paci, cuyo objetivo -según se explicó desde el Ministerio Público- fue transformar el impacto negativo generado por el episodio en una acción de carácter comunitario.

La idea, en términos generales, es que la sanción tenga un correlato concreto con el ámbito educativo donde se produjo el conflicto.

Más allá de ese enfoque, no se difundió si existe un monto o una cantidad y tipo específicos de materiales escolares que el hombre sancionado deberá aportar.

Asistencia a las familias

Además del resarcimiento, desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la importancia de abordar este tipo de situaciones de manera integral, más allá de la sanción al padre, a través del acompañamiento a las familias de los dos menores involucrados en la pelea.

En función de esto, se dispuso la intervención de la Asesoría de Familia, el Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la División Policía Comunitaria.

El grave episodio en la escuela de Puerto Madryn

Todo se originó el 4 de agosto, cuando dos alumnos de 15 años, compañeros de curso en la Escuela Nº 790, ubicada en la esquina de las calles Dorrego y San Martín, protagonizaron una pelea a golpes en las inmediaciones del colegio.

Uno de los chicos sufrió lesiones en el rostro y debió permanecer dentro del edificio a la espera de sus familiares, mientras que el otro estudiante se retiró del lugar antes de que llegara la Policía.

Minutos después, el padre de este último se presentó en la escuela para reclamar por lo ocurrido.

El padre fue demorado por la policía en el acceso a la escuela: llevaba el cuchillo en la cintura y fue decomisado.

Según trascendió, el hombre estaba muy alterado, motivo por el cual las autoridades del colegio pidieron la intervención de la Comisaría Tercera.

Al llegar, los efectivos constataron que llevaba un cuchillo en la cintura y procedieron a secuestrarlo.

Parecía borracho, pero no hubo alcoholemia

Fuentes policiales indicaron además que presentaba signos de haber consumido alcohol, aunque no se le realizaron controles de alcoholemia posteriores, ya que legalmente no correspondían en ese tipo de intervención.

El jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, Diego Williams, precisó en su momento que el hombre no llegó a ingresar al edificio escolar y que tanto el episodio como su detención se produjeron junto a la puerta de acceso al establecimiento.

Fue demorado por la presunta infracción y permaneció alojado en sede policial durante las primeras horas del proceso, por disposición de la fiscal de turno, Romina Carrizo.

En paralelo, se resolvió establecer una custodia policial en la puerta de la escuela, para evitar que se repitieran situaciones de violencia mientras se resolvía la causa.

Esa vigilancia se mantuvo en los días posteriores al episodio, en simultáneo con el trabajo de los organismos que intervinieron para abordar el conflicto entre ambas familias.