La Patagonia con fuertes vientos: en Trelew un árbol cayó sobre una casa y una rama aplastó un auto

El árbol de la vereda no resistió las ráfagas de más de 100 km/h en Trelew

De parte de Protección Civil, agregó Bustos, acudieron para colaborar y cerciorarse de que nadie saliera lastimado “porque va a ser un día complicado por la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional”, que pronosticó ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.

Según puntualizó, las distintas áreas de la municipalidad estaban trabajando de manera coordinarda y en contacto también con los bomberos para poder responder a “una jornada complicada”, en la que se estaban recibiendo “varios llamados” por problemas ocasionados por el viento.

De hecho, luego de acudir a la vivienda para remover la enorme rama que cayó desde la vía pública hacia el interior de la propiedad, quedando sobre la reja perimetral, debieron intervenir en otro incidente en el que se vio afectado un auto.

Un auto aplastado en Trelew

Bustos explicó que hubo otra rama de importantes proporciones que cayó sobre un vehículo que estaba estacionado en la calle y le provocó importantes daños en el techo.

En este caso, el accidente ocurrió sobre las 11.40 de este lunes en la intersección de las calles Edison y 25 de Mayo.

Allí, la rama no resistió la intensidad del viento que afectó a la ciudad del Valle de Chubut y sobre un Renault Clio que estaba parado en la calle.

Arbol-Clio.jpg El tronco le causó importantes daños al techo del Renault Clio que estaba estacionado en una calle de Trelew.

Según lo informado por la Policía, no hubo personas lesionadas, puesto que al momento de lo sucedido no había ocupantes en el coche. No obstante, confirmaron que el techo del rodado sufrió daños de consideración.

En el lugar intervino el personal de Tránsito Municipal y del área de Espacios Verdes para despejar la zona y retirar la rama caída, mientras que los agentes de la fuerza de seguridad intentaban ubicar al desafortuynado dueño del auto afectado.

Chubut bajo alerta por fuertes vientos

Según anticipó la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, este lunes rige una alerta naranja y amarillo por vientos fuertes en toda la provincia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

En el área de alerta naranja, se anticipaba que este problema climático afectaría durante la madrugada las zonas de Meseta de Río Senguer, Meseta de Escalante, Sarmiento y Sudoeste de Florentino Ameghino.

En esas regiones se preveían vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 90 km/h, con ráfagas que podían superar los 110 km/h.

arbol-Vientos.jpg Ante los fuertes vientos con ráfagas de hasta 110 km/h, las autoridades de Chubut piden salir a la calle sólo si es imprescindible.

Trelew, en tanto, estaba incluida en la zona de alerta amarilla, en la que la contingencia se extendería desde la madrugada hasta la tarde en las zonas de la Cordillera de Cushamen, Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo, Meseta de Tehuelches, Gastre, Oeste de Mártires, Oeste de Telsen, Paso de Indios, Este de Mártires, Este de Telsen, Gaiman, Meseta de Biedma, Meseta de Florentino Ameghino, Cordillera de Río Senguer, Meseta de Rawson, Costa de Florentino Ameghino, Costa de Rawson, Costa de Biedma y Costa de Escalante.

En todo ese sector, se esperaban vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 95 km/h, como ocurrió durante la mañana en Trelew.

Recomendaciones para prevenir accidentes

Ante esta contingencia, las autoridades provinciales recomiendan a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

Desde la Municipalidad de Trelew también recordaron a la comunidad las recomendaciones a seguir ante un temporal de viento como el que se está dando.

Además de esas medidas generales de prevención, pidieron evitar estacionar bajo los árboles o cerca de obras en construcción, no quemar pastizales ni residuos, mantener a las mascotas en un lugar seguro y limitar las salidas si no son esenciales, al igual que las actividades y deportes al aire libre. Además, pidieron no sacar la basura para evitar que se esparza con el viento.