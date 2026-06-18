Le robó el caballo a un vecino, lo faenó y cuando lo allanaron, ya se había comido un costillar

El dueño de la potranca marcó a un sospechoso y en su casa hallaron a un animal diseccionado en varias piezas, casi completo. Antes hubo fiesta y asado.

Un inusual caso de abigeato sacudió la tranquilidad de Corcovado , el pueblo cordillerano de Chubut . Allí, un vecino denunció que le robaron un caballo y que lo faenaron de manera clandestina.

La investigación avanzó con rapidez y derivó en un allanamiento en el que la policía secuestró casi la totalidad del animal despostado. Solo faltaba una parte.

Todo comenzó cuando el dueño de la potranca advirtió la desaparición del animal en un sector rural de la localidad y radicó la denuncia en la comisaría local.

Siguiendo rastros que aparentaban corresponder a un vehículo, el dueño de la potranca de apenas 8 meses llegó hasta un basural cercano donde encontró una bolsa con el cuero y las patas del equino.

Festejo con asado

Manejaba un dato previo. Alguien le había comentado que en un domicilio de la zona se había hecho un asado en el marco de una celebración.

Para terminar de confirmar sus sospechas, el damnificado se acercó al lugar y, desde la vereda, pudo ver un animal faenado que estaba colgado.

Ya sin dudas, fue hasta la comisaría y aportó toda es información que temrinó dándole forma a la investigación.

Un caballo casi completo

La Policía elevó los elementos reunidos a la Fiscalía, que ante la potente evidencia autorizó rápidamente el allanamiento.

El procedimiento fue ejecutado el lunes 15 de junio de 2026 a la noche y tuvo resultado positivo.

Los agentes secuestraron paletas, cuartos y otras partes del caballo. El sospechoso tenía prácticamente la totalidad del animal.

Le robó el caballo a un vecino, lo faenó y se hizo un asado - Corcovado - Chubut - camioneta Algunas de las piezas incautadas en la finca de Corcovado en la que, según contaron vecinos al damnificado, hubo una fiesta con asado. La Opinión Austral

Pero a medida que fueron acomodando las partes, se comprobó algo más. La única pieza que no estaba era el costillar.

Según informó la segunda jefa de la Unidad Regional Esquel de la policía de Chubut, Carolina Pauli, sería "la única parte que presuntamente ya había sido consumida".

La carne secuestrada será sometida a pericias genéticas para confirmar que pertenecián a la potranca robada.

Un indicio que complica al sospechoso

El comisario de Corcovado, Pedro Muñoz, explicó a La Opinión Austral otro detalle que terminó de comprometer al principal imputado.

"Esta persona no posee animales. Ni equinos, ni ovinos, ni otro tipo de ganado que justificara tener carneada una res en el lugar", aseguró.

Las muestras del cuero hallado en el basural y la carne secuestrada durante el allanamiento fueron remitidas para análisis.

"Todo será enviado para los análisis correspondientes que permitan determinar si se trata del mismo animal", precisó Muñoz.

La causa ya está en manos del Ministerio Público Fiscal. Por el momento no hay detenidos, aunque existe una imputación informal sobre el sospechoso.

Un hecho sin precedentes en el pueblo de Chubut

El comisario Muñoz destacó que se trata de una situación excepcional para Corcovado.

"Desde que estoy a cargo de esta dependencia, hace aproximadamente un año, es la primera vez que tomamos intervención en un hecho de estas características".

El comisario describió el perfil habitual de la localidad, donde la mayoría de las intervenciones policiales están vinculadas a otro tipo de conflictos.

"Lo más frecuente son hechos vinculados a amenazas, lesiones o situaciones de violencia de género. Son cuestiones que generalmente se resuelven mediante medidas de protección y actuaciones judiciales", explicó.

Pauli, por su parte, había calificado el episodio como "un caso de abigeato en menor escala", aunque destacó la rapidez del trabajo policial.

La investigación por la faena clandestina del equino continúa en la órbita fiscal, a la espera de los resultados periciales.