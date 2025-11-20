Por los destrozos del temporal de viento, Caleta Olivia suspendió su fiesta de aniversario

Fue la ciudad más afectada en Santa Cruz. El municipio informó que la prioridad es reparar daños. Reconstruyen el techo de la terminal de ómnibus.

Destrozos por el temporal de viento en Caleta Olivia.

La municipalidad de Caleta Olivia decidió suspender todos los eventos y festejos que tenía previsto realizar este jueves para conmemorar sus 124 años. Las autoridades de la ciudad portuaria de la provincia de Santa Cruz tomaron la decisión debido a las secuelas del intenso temporal de viento que este lunes se desató sobre gran parte de la Patagonia argentina.

La ciudad fue las más afectada por el fenómeno meteorológico en la provincia, con voladuras de techos, numerosos destrozos y escenas sobrecogedoras que incluyeron, por ejemplo, el hundimiento de tres barcos pesqueros que estaban amarrados en el puerto, o la voladura completa de una casa prefabricada en construcción.

De todas las actividades previstas para celebrar el aniversario, únicamente se mantuvo el acto protocolar de izamiento de la bandera junto al Monumento al Obrero Petrolero “Gorosito”, este jueves a las 10.30.

No obstante, emprendedores locales, ante la necesidad de trabajar, se autoconvocaron para realizar igualmente una feria que reemplazará la que estaba dispuesta en las actividades oficiales y se extenderá hasta el sábado.

Emergencia Climática en Caleta Olivia

En un comunicado, la intendencia de Pablo Carrizo explicó que se tomó la determinación de concentrar los recursos en la asistencia directa a la comunidad. “El Ejecutivo municipal considera que no es momento de celebraciones, sino de unidad, responsabilidad y trabajo”, dice el comunicado que difundió este miércoles la Municipalidad.

Pesqueros hundidos por los vientos fuertes en Caleta Olivia, Santa Cruz Cerca del mediodía de este lunes de vientos extremos se reportó el hundimiento de tres barcos en el puerto de Caleta Olivia.

Tras el temporal se declaró la Emergencia Climática en Caleta Olivia, y personal operativo, áreas técnicas y equipos logísticos continúan interviniendo en distintos barrios para evaluar daños, retirar escombros, restablecer servicios y acompañar a las familias que sufrieron pérdidas o daños significativos.

El gobierno provincial también dispuso el envío de recursos, equipamiento y personal para asistir a las zonas más afectadas.

Uno de los puntos críticos es la Terminal de Ómnibus, donde parte del techo fue arrancado por las ráfagas. "Lo que buscamos es desarmar el techo que se voló y volver a colocarlo con chapas nuevas”, indicó el director de Protección Civil de Santa Cruz, Horacio Yapura. “Queremos avanzar para habilitar la terminal lo antes posible", explicó.

Las actividades previstas incluían la instalación de un escenario en el microcentro, en el que iban a presentarse artistas locales y regionales.

El viento hizo volar una casa entera en Santa Cruz

También estaba planificado un gran patio cervecero-gastronómico, acompañado por un paseo de artesanos, emprendedores y productores.

Feria de autoconvocados

La suspensión generó un fuerte impacto entre emprendedores y productores que, en muchos casos, ya habían invertido en mercadería y preparación logística.

Un grupo de trabajadores de este sector de la economía decidió autoconvocarse y realizar de todos modos una feria.

"Para nosotros es bastante complicada la suspensión, sobre todo para lo que es la parte gastronómica, que se preparó muchísimo para este evento", sostuvo Magalí Cardozo, referente de los emprendedores.

Cardozo contó que, con el municipio enfocado en tareas de recuperación, los emprendedores decidieron organizarse mediante grupos de WhatsApp y armar una feria alternativa en la Plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia, entre este jueves y el sábado.

Según indicó, entre 100 y 140 emprendedores se sumaron a la iniciativa, y dijo que cada expositor lleva su propio stand y estructura, evitando agregarle una tarea al personal municipal que continúa trabajando en áreas afectadas por el temporal.

"Sabemos que la municipalidad está abocada a la situación que nos tocó vivir", comprendió.