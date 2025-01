Un juez rechazó la propuesta del Correo Argentino a una emplada que echó en Trelew: que sea ñoqui

En el Correo Argentino de Trelew no le permitieron volver a trabajar.

El Correo alegó siempre que no podía darle trabajo a Olga porque su puesto no existe más, de modo que no tenía cómo cumplir el pedido de la Justicia. Pero finalmente, ante el riesgo de tener que afrontar multas, cambió la estrategia y ofreció pagarle el sueldo e inscribirla en los organismos de seguridad social -beneficio que la mujer perdió con su despido, en abril-, pero sin necesidad de que vaya a trabajar.