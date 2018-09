Patricia Bullrich habló con funcionarios judiciales

Habló con el titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, y también con un juez cuya identidad no se ha confirmado.

En ambos casos, se le explicó cómo funcionaba el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia, por lo que la funcionaria nacional decidió enviar al abogado de la Federal para que se presente como querellante y pidan la tentativa de homicidio y la prisión preventiva.

La fiscalía de delitos flagrantes el martes acusó a Horacio Silveira Márquez de resistencia a la autoridad agravada por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego y concurso real de lesiones graves en calidad de autor.

Lo que no advirtió la fiscalía fue el agravante de las lesiones por ser funcionario público en cumplimiento del deber.

Para la fiscalía, la pena que podría recibir el gitano no es de cumplimiento efectivo y, de acuerdo con el CPP, no podrían pedir la prisión preventiva. Además, no estaba acreditado el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo pidieron comparendos quincenales.

LMN consultó a funcionarios judiciales que confiaron que por ahora, por más que la Federal se presente como querellante, hasta que no se realice la audiencia de control de acusación, no se podrá cambiar la calificación.

De hecho, llegado el caso, si la fiscalía y la querella difieren en la calificación un juez será el que deba definir el entuerto.

LEÉ MÁS

La Federal pedirá la tentativa de homicidio para el gitano que baleó al policía

Patricia Bullrich está molesta por la liberación del gitano que baleó al federal

Así fue el momento en el que el policía de la Federal fue baleado