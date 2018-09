Policía herido

La megacausa a la banda que robaba cajas fuertes tiene un segundo capítulo en Neuquén. El primero fue el lunes en la mañana cuando se allanaron seis viviendas gitanas vinculadas a la organización que está ramificada en varias provincias del país. Los federales secuestraron durante el procedimiento, que se realizó en simultáneo en cinco provincias, 59 vehículos y hubo 51 detenidos.

El segundo capítulo, estuvo vinculado al policía federal herido de un tiro en la mano derecha cuando irrumpieron en una vivienda en calle Teodoro Planas al 1200.

El gitano Horacio Silveira Marquez ni bien entraron los federales disparó con un revólver calibre 38 lesionado al principal Marcos Condinanzo, de la unidad federal antifraudes, en la mano derecha provocándole una fractura expuesta del radio por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

La ministra de Seguridad no podía creer que haya quedado en libertad por lo que mantuvo comunicaciones con funcionario judiciales de Neuquén que la pusieron al corriente de cómo funciona el Código Procesal Penal de la provincia.

De acuerdo a la audiencia de formulación de cargos al gitano que se realizó ayer al mediodía, la asistente letrada de la fiscalía de delitos flagrantes, Patricia Brizuela, calificó el hecho como resistencia a la autoridad agravada por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego y concurso real de lesiones graves en calidad de autor.

La fiscalía no solicitó la prisión preventiva porque entendió que no había riesgo de fuga ya que Silveira ha vivido toda su vida en la casa que fue allanada donde tiene el taller mecánico y tampoco observaron riesgo de entorpecimiento de la investigación ya que el policía federal herido vive en Buenos Aires y había viajado en comisión para realizar dicha medida judicial.

Además, no se solicitó la preventiva porque es un delito que no prevé pena de cumplimiento efectivo y el agresor no tenía antecedentes, entre otros elementos que se contemplaron para no solicitar la prisión del gitano.

No obstante, Brizuela pidió comparendos quincenales de Silveira para que esté a derecho de la causa.

El arribo del abogado de la Federal mañana hace prever que la idea del Gobierno Nacional es ser mucho más severo con el agresor del principal herido.

