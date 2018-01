Paula Chaves habló de la relación entre Flor Vigna y Peter

Consultada sobre si trató el tema con la One en privado, señaló: “No lo hablé porque no le di importancia. Si me lo hubiese dicho un amigo, como José María (Listorti), le habría contestado ‘¿cómo me decís una cosa así?’”, agregó la esposa de Peter.

Fuerte rumor

Finalmente, le preguntaron sobre los rumores que indicaban que Flor Vigna se había enamorado de Pedro. “Estoy acostumbrada, siempre nos pasó. Por suerte nos tenemos mucha confianza. Con Flor tenemos una excelente relación y nunca se me cruzó por la cabeza pensar que pudiera tener intenciones con Pepe. Yo entiendo que es parte del juego. Estuvimos muy expuestos mediáticamente y al principio se prestó a eso, pero ahora hace unos años que estamos más tranquilos”, concluyó Paula.

Por otro lado, en cuanto a su futuro laboral, Chaves reveló que aún no firmó nada con Telefe. La conductora se sumaría a la conducción de la versión nacional de The Great Bake Off, el exitoso reality británico de pastelería que también será conducido por el chef Christophe Krywonis.