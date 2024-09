Paula Chavez cumplió 40 años: cómo fue el festejo en la cama con Pedro Alfonso

Su marido, Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa le llevaron una torta con velitas hasta la cama para soplar todos juntos en familia. Un día antes, la modelo y conductora había hecho una reflexión sobre la llegada de sus 40 años. "Mañana cumplo 40 años. Me clavé dos colitas y me voy a entrenar", contó Paula y agregó: "La vida me urge".

"Me siento más feliz y plena que nunca. Estoy viviendo la vida que quiero vivir. Me siento feliz y amada. Tengo cerca la gente que me ama y valora. Puedo elegir lo que me gusta y lo que no. Sé lo que quiero de la vida. Y la quiero vivir", reflexionó Chaves.

1.JPG El íntimo festejo de cumpleaños de Paula Chaves.

Recordemos que la conductora no fue convocada para la conducción de Bake Off y en su lugar Telefe se lo dio a Wanda Nara. Pero sí la llamaron para estar al frente del Cantando 2024, propuesta que Paula prefirió rechazar.

"Yo creo que nos apresuramos... No es como antes que decía que sí y ya, me tengo que organizar en un montón de cosas. No deja de ser un programa diario, más allá de que se grababa tres veces por semana. Se me iba a superponer todo, más los chicos... Era mucha la logística que tenía que organizar y ambas partes decidimos que no era el momento", explicó sobre su negativa a conducir el reality de Marcelo Tinelli. Paula tiene un viaje programado para los próximos días y ya se encuentra preparando su temporada de verano en Córdoba.

Paula Chaves fuera del Cantando: ¿Se bajó por temor al fracaso?

Hace una semana Ángel de Brito confirmó en LAM (América) que Paula Chaves había sido convocada para ser la conductora de la nueva edición del Cantando 2024. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la modelo e influencer quedó fuera del programa.

la-casa-de-paula-chaves-y-pedro-alfonso-1688240.jpg

“Ángel nos está contando por el grupo lo siguiente: “Estamos buscando conductor para el Cantando”, leyó Pepe Ochoa en el streaming de El Ejército de la Mañana por Bondi. “Paula está indecisa”, agregó el panelista del ciclo que conduce De Brito en la pantalla de América. Yanina Latorre, por su parte, sumó que la famosa “pidió más plata” y “empezó con muchas exigencias descabelladas”.

El periodista contó que hay partes del contrato que no convencieron a la modelo. “El cantando se va a hacer lunes, en vivo, y los martes y miércoles se van a grabar los otros cuatro programas de la semana”, comenzó. “Van a grabar dos programas el martes y dos el miércoles por una disponibilidad del estudio”, sumó De Brito explicando que la metodología del reality mucho no le gustó a la mujer de Pedro Alfonso.

Y luego agregó: “Cuando empiecen las eliminaciones, serán todas en vivo, y Paula quizá tenga que venir un jueves a sacar un sobre solamente y para una mujer es más jodido que Tinelli porque se tiene que poner el vestido de nuevo y maquillarse”.

angel de brito portada.jpg

“Y ella está con los tres pibes y los nueve perros, en chancletas y cebándole mate a Pedro en su casa y no quiere ir desde San Isidro hasta Balvanera. Y ahí ya no son tres días, son cuatro, y ya no es lo mismo”, analizó el periodista de espectáculos. También señaló que hay participantes que no son del agrado de la modelo y pidió bajarlos.