Paula Chaves será la conductora del Cantando 2024

El jurado confirmado

En cuanto al jurado, De Brito reveló que no solo habrá jurado oficial como en todas las ediciones, sino que también habrá VAR. Sin embargo, reconoció que, por ahora, no hay definición de nombres del VAR pero serán cantantes.



Mientras que el jurado oficial estará conformado por Marcelo Polino, Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli, Oscar Mediavilla y Flavio Mendoza.

”Es una persona sorda”, bromeó y chicaneó De Brito a Flavio sobre su participación en el ciclo. “Habían llamado a Graciela Alfano, pero está millonaria viajando por el mundo y no está al alcance”, acotó el periodista.

Furia rechazó la propuesta

Ni Moría Casán. Ni Furia. América tiene todo listo para ponerle primera a una nueva edición del Cantando, pero ya hay personajes tentados que le dieron vuelta la cara a la propuesta de ser parte del show.

La primera en decir que no fue Moria y sostuvo que ya fue funcional al show en otras oportunidades. También lo hizo Furia que, tras dejar atrás Telefe, recibió la propuesta, pero su respuesta fue un tajante no con argumentos.

“Ya cumplí mi rol con la tv, por eso no quiero ir al Cantando”, dijo la doble de riesgo en Carajo Stream. Y agregó: “Hay mucha gente que no habló bien de mí en la televisión y no quiero darle más que hablar a esa gente. No quiero que mis fans pongan la tele y generen rating”. Y fue tajante: “Sería bueno que antes me conozcan, antes de bardearme”.

La edición más reciente del reality fue en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Ángel de Briro y Laurita Fernández fueron los encargados se la conducción del certamen que ganó Cachete Sierra. El ciclo no fue uno de los más exitosos, pero cumplió con las expectativas de El Trece en aquel momento.