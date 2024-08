Furia rechazó ir al Cantando: “Cumplí mi rol con la TV”

La primera en decir que no fue Moria y sostuvo que ya fue funcional al show en otras oportunidades. También lo hizo Furia que, tras dejar atrás Telefe, recibió la propuesta, pero su respuesta fue un tajante no con argumentos.

“Ya cumplí mi rol con la tv, por eso no quiero ir al Cantando”, dijo la doble de riesgo en Carajo Stream. Y agregó: “Hay mucha gente que no habló bien de mí en la televisión y no quiero darle más que hablar a esa gente. No quiero que mis fans pongan la tele y generen rating”. Y fue tajante: “Sería bueno que antes me conozcan, antes de bardearme”.